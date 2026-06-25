Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, soltó una primicia en entrevista con Juego en Corto: La salida de Jesús Castillo está encaminada. El volante peruano recibió una buena oferta del exterior y todo hace indicar que no seguirá en la U. Por ello, en el club ya alistan la siguiente movida: encontrar un ‘6′ para reforzar al equipo.

"Hay puestos fundamentales para reforzar, sobre todo si Jesús Castillo se va a ir por propuestas de afuera. Hay que buscar un 6. Eso esta encaminado, vamos a ver qué pasa en estos días, pero es lo más probable (que salga del club)“, expresó.

En ese sentido, García Pye reconoció que la posibilidad de que Castillo se vaya de la U es grande y por eso se están preparando ante cualquier eventualidad. “Es un puesto que el técnico ha perdido reforzarlo”, agregó. Eso sí, van a sumar más refuerzos.

El gerente deportivo reconoció la dificultad que hay en fichar jugadores en esta etapa del año. “Lo más urgente es buscar un ‘6′. A estas alturas del año, un buen jugador suele estar ocupado. Vamos a tener que pagar cláusula de salida. Es cambiarle la vida de pronto", apuntó.

Por último, agregó: “Lo de Gianluca Lapadula ha sido más fácil por la relación que tiene con el Perú; pero en Sudamérica tenemos a jugadores ya comprometidos con sus clubes. Es difícil traerlos”.

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