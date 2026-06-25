Antonio García Pye anunció que salida de Jesús Castillo de la ‘U’ “está encaminada”. (Foto: Juego en Corto)
Antonio García Pye anunció que salida de Jesús Castillo de la ‘U’ “está encaminada”. (Foto: Juego en Corto)
Por Redacción EC

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, soltó una primicia en entrevista con Juego en Corto: La salida de Jesús Castillo está encaminada. El volante peruano recibió una buena oferta del exterior y todo hace indicar que no seguirá en la U. Por ello, en el club ya alistan la siguiente movida: encontrar un ‘6′ para reforzar al equipo.

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