Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, estuvo en entrevista con “Juego en Corto” y fue autocrítico con el mal inicio de temporada del equipo. Para él, las decisiones que se tomaron no dieron resultados; sin embargo, esto también representa una oportunidad para mejorar en el Torneo Clausura.

“El estar cuartos (en el Apertura) es una tragedia. Eso quiere decir que tenemos la valla altísima y estamos de acuerdo. A partir de ello, si no somos parte de la solución, somos parte del problema”, expresó García Pye en tono de autocrítica.

En ese sentido, aseguró que la gestión de Franco Velazco está decidida a revertir la situación: “Hay que empezar a trabajar. Lo primero que ha hecho la administración es buscar a un equipo técnico que sea capaz de revertir esta situación con la espalda que tiene Héctor Cúper. Es un orgullo para nosotros".

García Pye afirmó que hay un equipo de trabajo convencido de que se puede cumplir con el objetivo a fin de año. "Así como lo golpean, Franco lo primero que ha hecho es asumir errores y darle vuelta a la tuerca. Él trabaja con un equipo grande. Deposita su confianza en nosotros y asume los errores. Tenemos la obligación de enfrentar esta situación", apuntó.

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