Antonio García Pye sobre primer semestre de la U: “Quedar cuartos (en el Apertura) fue una tragedia". (Foto: Captura)
Antonio García Pye sobre primer semestre de la U: “Quedar cuartos (en el Apertura) fue una tragedia". (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, estuvo en entrevista con “Juego en Corto” y fue autocrítico con el mal inicio de temporada del equipo. Para él, las decisiones que se tomaron no dieron resultados; sin embargo, esto también representa una oportunidad para mejorar en el Torneo Clausura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.