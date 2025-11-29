Univeristario de Deportes confirmó la salida de Diego Churín, quien tuvo una temporada irregular como delantero del club crema en la que apenas marcó cinco goles en la Liga 1.
Mediante redes sociales, Universitario compartió un mensaje de agradecimiento al argentino de 35 años, quien ahora deberá evaluar nuevos destinos y definir su futuro inmediato.
“Gracias por todo, Diego. Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churín, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos, Diegote”, escribió el club en X.
Churín se convirtió en la segunda salida de Universitario tras obtener el tricampeonato. Anteriormente, el club anunció que Sebastián Britos tampoco continuará en la institución el próximo año.
Sin embargo, Britos aseguró que nunca la visaron de su salida. “El club acaba de comunicar que no sigo. De mi parte, tranquilo, sumamente tranquilo, porque dejé todo. Y los números lo avalan, gané los cuatro torneos que disputé, los dos nacionales que disputé, no perdí un clásico”, sostuvo
Ahora, la U está en la búsqueda de un delantero extranjero para darle competencia a Alex Valera. Mientras tanto, en el arco, se definió el regreso de Diego Romero.
