Renueva la ilusión: Universitario anunció a Carlos Véliz como nuevo técnico del equipo femenino. (Universitario)
Redacción EC
Redacción EC

Una nueva etapa empieza en . Este martes el club anunció a Carlos Véliz como nuevo entrenador del equipo femenino de cara a la siguiente temporada de la Liga Femenina y Copa Libertadores Femenina 2026.

El técnico de 39 es chileno y cuenta con experiencia en el fútbol de su país. Allí, estuvo al frente de Colo Colo, donde consiguió la liga femenina y la Copa de Campeonas del 2016. Además, logró el Torneo Apertura y Clausura del 2017, y disputó la final de la Copa Libertadores ese mismo año.

Luego, tuvo un paso exitoso en la U de Chile, donde logró el título de la liga femenina el 2021 y un año antes alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores con las azules.

Con la llegada de Véliz, Universitario intentará ponerle fin al dominio de Alianza Lima en el fútbol femenino y recuperar el trono como el mejor equipo del Perú.

El nuevo entrenador reemplazará a Andrés Usme, quien había sido cesado del cargo tras coronarse subcampeón de la última edición de la liga femenina.

