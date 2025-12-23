Universitario de Deportes hizo oficial la contratación de Caín Fara como su nuevo refuerzo para la temporada 2026. El defensor argentino de 31 años llega como agente libre tras terminar contrato con Club Atlético Atlanta, de la Segunda División de Argentina.

"El argentino Caín Jair Fara se suma al proyecto deportivo del primer equipo con el objetivo de aportar experiencia, solidez defensiva y carácter competitivo tanto para el torneo local como en el internacional”, afirman en Ate.

Con ello, Universitario tiene a cinco defensores en su plantel: Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, Aldo Corzo y Caín Fara. Todos ellos competirán por un lugar en el equipo de Javier Rabanal.

“Universitario fortalece su bloque defensivo con un central de carácter, recorrido y experiencia internacional, alineado con la ambición institucional de competir en torneos nacionales e internacionales”, sostiene el club.

Equipos en los que jugó Caín Fara

El ‘Faraón’, como se le conoce, es un zaguero central que inició su carrera en las divisiones formativas de Rosario Central, dando sus primeros pasos como profesional en equipos de Argentina como Juventud Antoniana, Estudiantes de Caseros, Ferro Carril Oeste, Aldosivi y Tigre.

Luego, tuvo experiencias internacionales en clubes como Sol de América de Paraguay y en el fútbol ecuatoriano, defendiendo las camisetas de S.D. Aucas, donde fue campeón nacional en 2022, y Emelec antes de su llegada al Atlanta de Argentina.

