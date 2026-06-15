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Universitario anunció a Jordan Guivin como su nuevo refuerzo: detalles del contrato. (Foto: Universitario de Deportes)
Universitario anunció a Jordan Guivin como su nuevo refuerzo: detalles del contrato. (Foto: Universitario de Deportes)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes oficializó el regreso de Jordan Guivin para afrontar el Torneo Clausura 2026. El volante vuelve al club crema luego de su primera etapa en Ate y, según pudo conocer El Comercio, firmará un contrato por dos años y medio.

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