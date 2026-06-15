Universitario de Deportes oficializó el regreso de Jordan Guivin para afrontar el Torneo Clausura 2026. El volante vuelve al club crema luego de su primera etapa en Ate y, según pudo conocer El Comercio, firmará un contrato por dos años y medio.

El anuncio llegó a través de un emotivo video publicado por la institución merengue en redes sociales, donde se observan algunos de los goles que Guivin marcó con la camiseta de Universitario en su anterior paso por el equipo.

“Bienvenido, Jordan Guivin, al club más grande del Perú”, fue el mensaje que acompañó la presentación del futbolista, quien volverá a defender los colores del cuadro crema.

El mediocampista también se pronunció em la presentación tras concretarse su regreso y dejó una frase que ilusiona a los aficionados merengues. “Pasaron los años, pero este amor sigue intacto. ¡Y dale U toda la vida!”, expresó.

Como se sabe, Guivin disputó 22 encuentros con Universitario entre 2022 y mediados de 2023. Desde entonces, continuó su carrera en el fútbol peruano, consolidando su crecimiento deportivo y sumando continuidad competitiva en la Liga 1.

Con su retorno, Universitario suma una nueva alternativa para su mediocampo de cara al Torneo Clausura. Guivin buscará recuperar protagonismo y repetir las buenas actuaciones que tuvo durante su primera etapa en el club.

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