Universitario de Deportes sigue de compras y esta vez sumó a un nuevo refuerzo. Se trata de Miguel Silveira Dos Santos, volante ofensivo brasileño de 22 años, que se vestirá de crema para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Mediante redes sociales, la U publicó un video en el que oficializó la llegada de Silveira. Con él, el plantel crema sumó su quinto refuerzo extranjero para esta temporada, tras las incorporaciones de Caín Fara, Hector Fértoli, Sekou Gassama y Lisando Alzugaray.

“Listo para brillar con la crema”, se puede leer en la publicación. Silveira se formó en las divisiones menores de Fluminense, donde debutó profesionalmente con 16 años. Luego, firmó por Red Bull Bragantino y posteriormente pasó a la liga rusa para jugar por PFC Sochi.

El año pasado, Silveira defendió los colores del club japonés Albirex Niigata en la J1 League. Y si bien no tuvo mucha trascendencia, llegó a Universitario para marcar la diferencia y cumplir con los objetivos de la institución.

“Con 1.74 m de estatura y buena técnica, Silveira se desempeña principalmente como volante ofensivo, capaz de generar juego, crear opciones de gol desde el centro del campo y convertirlos cuando se le presenta la ocasión“, menciona el club.