Universitario continúa moviendo piezas de cara al Torneo Clausura y este jueves definió la salida de dos futbolistas que buscarán continuidad lejos de Ate. El lateral izquierdo Paolo Reyna y el volante Álvaro Rojas jugarán el segundo semestre en Juan Pablo II bajo la modalidad de préstamo, en una decisión que apunta a que ambos sumen minutos y protagonismo que no encontraron en el cuadro crema.

El caso de Paolo Reyna responde principalmente a una falta de continuidad durante la primera parte del año. El lateral de 23 años estuvo relegado en la consideración técnica y prácticamente no tuvo espacio en la rotación del equipo. En toda la temporada apenas disputó 94 minutos oficiales y la mayor parte del Torneo Apertura la pasó en el banco de suplentes. Con la competencia en su posición y sin oportunidades sostenidas, la salida aparece como una alternativa para recuperar ritmo futbolístico.

𝗘́𝗫𝗜𝗧𝗢𝗦, 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔𝗦 💪



Nuestros futbolistas Paolo Reyna y Álvaro Rojas jugarán a préstamo en @ACD_JuanPabloII el resto de la temporada.



¡A demostrar su garra! 🙌 pic.twitter.com/cqXYBTdfwn — Universitario (@Universitario) June 5, 2026

Más llamativa resulta la situación de Álvaro Rojas. Hace apenas algunos días, Universitario anunció el retorno del mediocampista luego de su préstamo en Cienciano, movimiento que abría la posibilidad de que el jugador pudiera ser evaluado por Héctor Cúper durante el segundo semestre. Incluso existía expectativa por conocer si el entrenador argentino lo consideraría dentro de su planificación tras la salida de algunos jugadores y la necesidad de ampliar variantes en el mediocampo.

Sin embargo, la decisión final fue distinta. El club crema optó por volver a ceder al futbolista, aunque ahora a Juan Pablo II, donde compartirá equipo con Reyna. De esta manera, Universitario continúa con el proceso de reordenamiento de su plantel para el Clausura, mientras ambos jugadores tendrán una nueva oportunidad para encontrar regularidad y regresar más adelante con mayores posibilidades de competir por un lugar en Ate.