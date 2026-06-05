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Universitario anunció el préstamo de Paolo Reyna y Álvaro Rojas a Juan Pablo II. (Foto: El Comercio)
Universitario anunció el préstamo de Paolo Reyna y Álvaro Rojas a Juan Pablo II. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

Universitario continúa moviendo piezas de cara al Torneo Clausura y este jueves definió la salida de dos futbolistas que buscarán continuidad lejos de Ate. El lateral izquierdo Paolo Reyna y el volante Álvaro Rojas jugarán el segundo semestre en Juan Pablo II bajo la modalidad de préstamo, en una decisión que apunta a que ambos sumen minutos y protagonismo que no encontraron en el cuadro crema.

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