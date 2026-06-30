Universitario de Deportes anunció en redes sociales la salida de José Carabalí, futbolista ecuatoriano que llegó el año pasado como refuerzo para lograr el tricampeonato. En un mensaje de despedida, el club agradeció el tiempo compartido con su ahora exjugador, cuyo futuro estaría en LDU de Quito, según medios locales.

"Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra 29. Éxitos en tus próximos desafíos, José“, escribió el club en el comunicado, aunque sin dar mayores detalles de las razones de la salida.

Su partida deja un dolor de cabeza para el técnico Héctor Cúper. Carabalí era titular, uno de los refuerzos que más destacó y también un activo para el club. Sin él, se cae de maduro la incorporación de un nuevo jugador en su posición. Pero no solo eso, sino también que esté a ese nivel.

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Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra ⭐️29.



Éxitos en tus próximos desafíos, José 💪. pic.twitter.com/Vkpwz1OD5R — Universitario (@Universitario) June 30, 2026

El entorno del jugador afirma que su salida se debe a temas familiares; sin embargo, desde Ecuador, afirman que LDU de Quito será su próximo equipo. Desde Universitario, no han dado razones al respecto y despierta especulaciones entre los hinchas.

Lo cierto es que Carabalí dejó de ser jugador de Universitario y tiene las puertas abiertas para negociar con cualquier equipo. En tienda crema, por su parte, necesitan reforzar en este mercado de pases.

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