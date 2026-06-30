“Gracias por tu garra”: Universitario anunció la salida de José Carabalí y su futuro estaría en LDU. (Foto: Universitario)
“Gracias por tu garra”: Universitario anunció la salida de José Carabalí y su futuro estaría en LDU. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció en redes sociales la salida de José Carabalí, futbolista ecuatoriano que llegó el año pasado como refuerzo para lograr el tricampeonato. En un mensaje de despedida, el club agradeció el tiempo compartido con su ahora exjugador, cuyo futuro estaría en LDU de Quito, según medios locales.

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