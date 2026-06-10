Confirmado: Universitario oficializa salida de Sekou Gassama tras discreto paso por el club.

Universitario de Deportes oficializó la salida de Sekou Gassama de cara al Torneo Clausura 2026. El delantero llegó a Ate como una apuesta importante para reforzar el ataque crema, pero nunca logró consolidarse ni responder a las expectativas. Tras varias semanas de evaluación, ambas partes alcanzaron un acuerdo para poner fin al vínculo contractual y liberar una plaza de extranjero en el plantel.

El club merengue anunció la noticia a través de sus redes sociales y le dedicó un mensaje de despedida al atacante. “¡Gracias Sekou! Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club”, publicó la U en su cuenta oficial de X.

La salida del delantero se produce luego de un semestre muy discreto en el aspecto futbolístico. Gassama disputó siete encuentros tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, pero no consiguió marcar goles ni convertirse en una solución ofensiva para el equipo.

¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗦𝗘𝗞𝗢𝗨! 💪



Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club.



Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales. pic.twitter.com/XzIB3rPjRP — Universitario (@Universitario) June 10, 2026

Además, su estado físico fue uno de los principales problemas desde su llegada al club. El atacante arribó a inicios de 2026 luego de permanecer seis meses sin actividad profesional, situación que retrasó su debut y complicó su adaptación al ritmo competitivo.

Con la salida de Gassama, el técnico Héctor Cúper tendrá la posibilidad de incorporar un nuevo delantero extranjero para afrontar el Torneo Clausura. En Universitario esperan reforzar el plantel con un atacante que aporte goles y experiencia para pelear el título nacional.

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