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Confirmado: Universitario oficializa salida de Sekou Gassama tras discreto paso por el club.
Confirmado: Universitario oficializa salida de Sekou Gassama tras discreto paso por el club.
Por Redacción EC

Universitario de Deportes oficializó la salida de Sekou Gassama de cara al Torneo Clausura 2026. El delantero llegó a Ate como una apuesta importante para reforzar el ataque crema, pero nunca logró consolidarse ni responder a las expectativas. Tras varias semanas de evaluación, ambas partes alcanzaron un acuerdo para poner fin al vínculo contractual y liberar una plaza de extranjero en el plantel.

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