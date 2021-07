Luego de recibir la resta de un punto por parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el club Universitario emitió un comunicado indicando que apelarán la decisión para así evitar que lo ganado en cancha sea sancionado por faltas administrativas.

“A pesar de que dicha Comisión señaló en su Resolución que las obligaciones relativas a los aportes del empleador y tributos laborales de la U se encuentran cancelados, nos impuso la sanción más severa a nivel deportivo”.

“Nos extraña que no hayan atendido los constantes descargos, debidamente fundamentados, que en su momento presentó la anterior Administración Concursal... no existen pagos pendientes o remuneraciones acumuladas”. La misiva termina aclarando que a la fecha no hay deudas pendientes.

Los otros clubes que también recibieron la resta de un punto en la Liga 1 Betsson, fueron: Sport Boys del Callao, Cienciano, Alianza Universidad de Huánuco, Deportivo Municipal y Sport Huancayo. Los tres primeros ya habían recibido la resta de una unidad en la tabla de posiciones hace algunas semanas.

Con la reanudación de la Liga 1, Universitario enfrentará a Alianza Atlético este lunes 19 de julio en el Estadio Miguel Grau del Callao a partir de las 3:30 p.m. El último partido de los cremas fue derrota por la mínima diferencia ante Coopsol por la Copa Bicentenario.

Ante Alianza Atlético, el técnico Ángel Comizzo tendrás las bajas de Armando Alfageme y Hernán Novick, ambos por suspensión. Aldo Corzo e Iván Santillán podrían ser tomados en cuenta, pese a que no están en su mejor estado físico.