El tricampeón del fútbol peruano fue acompañado de manera masiva a lo largo de su exitosa campaña en 2025.
Redacción EC
atraviesa por uno de los mejores momentos de su amplia historia, pues además de lograr su segundo tricampeonato nacional, cuenta con un apoyo en las tribunas sin precedentes.

El hincha crema se ha puesto de pie en las últimas campañas, abarrotando las tribunas de todo escenario deportivo donde el club le tocó jugar.

Jasson Curi Chang
A través de sus canales oficiales, la ‘U’ informó que se llegó a la histórica cifra de 49 mil socios adherentes, los mismo que aportan mes a mes y gozan de ciertos beneficios, como la venta preferencial de entradas.

Se espera que este número crezca aún más en los próximos meses y los interesados en sumarse puedes ingresar al .

Universitario recibirá el trofeo de campeón el próximo viernes 7 de noviembre cuando, en el Estadio Monumental, enfrente a Deportivo Garcilaso.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

