Universitario de Deportes atraviesa por uno de los mejores momentos de su amplia historia, pues además de lograr su segundo tricampeonato nacional, cuenta con un apoyo en las tribunas sin precedentes.

El hincha crema se ha puesto de pie en las últimas campañas, abarrotando las tribunas de todo escenario deportivo donde el club le tocó jugar.

A través de sus canales oficiales, la ‘U’ informó que se llegó a la histórica cifra de 49 mil socios adherentes, los mismo que aportan mes a mes y gozan de ciertos beneficios, como la venta preferencial de entradas.

Se espera que este número crezca aún más en los próximos meses y los interesados en sumarse puedes ingresar al LINK.

Universitario recibirá el trofeo de campeón el próximo viernes 7 de noviembre cuando, en el Estadio Monumental, enfrente a Deportivo Garcilaso.

