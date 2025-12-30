Este 2025 ha sido un año de ensueño para Universitario de Deportes. Los cremas lograron el tricampeonato y se convirtieron en el único equipo peruano en conseguir esta gesta en dos ocasiones. Sin embargo, hay más que eso, pues aparecen en un ranking que lo pone entre los mejores equipos de Latinoamérica.

De acuerdo a SofaScore, Universitario es uno de los equipos con más goles a favor y menos goles en contra de la última temporada. La U figura en esta lista junto a otros grandes como Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores; Boca Juniors, Nacional, Independiente, U. de Chile, etc.

Universitario junto a los mejores

Universitario figura en el puesto 12 de los equipos latinoamericanos con más goles a favor. El conjunto merengue logró un promedio de 1.91 goles por partido, lo cual le permite ser el único equipo peruano en este ranking.

Esta nómina la lidera Always Ready de Bolivia, con un promedio de 3.00 goles por partido; mientras que Bolívar (2.73) y The Strongest (2.57) completan el podio. Ojo, Flamengo está en el sexto lugar con 2.05.

Pero eso no es todo, ya que los cremas también se encuentran entre los latinoamericanos que menos goles recibieron durante el año. Si vemos el ranking, la U se ubica en el Top 9 con un puntaje de 0.71, superando a Independiente, CSD Municipal y San Lorenoz.

La lista la lidera Rosario Central, que registó un promedio de 0.51 de goles recibidos por partido. Coquimbo Unido (0.57) y Alajuelense (0.60) completan el podio.