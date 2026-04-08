Universitario anunció que apelará a la sanción impuesta por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 que reduce en 30% el aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental en su próximo partido. Esto se da luego de los incidentes registrados ante UTC, cuando el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo contra el racismo.

Franco Velazco, administrador del club, se pronunció al respecto y aseguró que nunca hubo ningún acto racista contra Piero Serra y Ángelo Campo, jugadores de UTC, y que no existe medios probatorios para asegurar lo que pasó.

“Los medios probatorios apuntan a que no hubo ningún acto de racismo, vamos a presentar el recurso de apelación e iremos hasta las últimas consecuencias. Aquí hay un delito de difamación agravada, nos están imputando un delito que no se ha cometido”, expresó en Ovación.

Como se sabe, la Comisión Disciplinaria sancionó con la reducción del 30% del aforo de la tribuna sur y el pago de una multa equivalente a cinco UIT (27,500 soles).

De igual manera, se le ordenó al club implementar una campaña institucional de rechazo al racismo bajo el mensaje “Basta al Racismo”, la cual deberá difundirse en sus canales oficiales con al menos dos días de anticipación a su próximo partido como local.

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