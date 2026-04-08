Resumen

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Universitario apelará sanción que reduce el aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
Universitario apelará sanción que reduce el aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario anunció que apelará a la sanción impuesta por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 que reduce en 30% el aforo de la tribuna sur del Estadio Monumental en su próximo partido. Esto se da luego de los incidentes registrados ante UTC, cuando el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo contra el racismo.