“La ‘U’ apuesta por un salto de calidad” y “Alianza optó por la disciplina después del cabaret”: Ortiz Bisso y la Liga 1 2026 que se viene

Quienes siguen esta pequeña y humilde columna saben que aquí no se rinde culto al humo. Que si tuviera su correlato en algún producto audiovisual, los ‘cliperos’ -esa cofradía funesta que gobierna las comunicaciones cortando y descontextualizando sin mayor filtro- apenas lo miraría de reojo, acompañado por un bostezo. Aquí intentamos hacer periodismo ‘old fashion’, es decir, sin grandilocuencias, lejos de la mentira disfrazada de primicia y la frasecita viralizable.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que existen poderosas razones para pensar que el 2026 puede ser un año único y esperanzador para nuestra liga ‘one’. Los planetas parecen estar alineados para que seamos testigos del torneo más espectacular y disputado de lo que va del siglo.

Como diría un breve candidato presidencial, me explico: pese al ambiente de incertidumbre instalado por estos días, todo apunta a que Universitario, Alianza y Cristal, el subcampeón Cusco e incluso Melgar, presentarán versiones potenciadas que le darán brío a nuestro maltratado campeonato local.

Javier Rabanal junto a Franco Velazco (administrador) y Álvaro Barco (director deportivo). (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La U buscará el ‘tetra’ con una apuesta que apunta s ser un salto de calidad. Decir que Javier Rabanal es una incógnita porque nunca ha dirigido un club grande, presionado por su hinchada, es olvidar lo que significa Independiente del Valle. El flamante campeón ecuatoriano y semifinalista de la Sudamericana funciona bajo un modelo -la formación y venta de jugadores- que lo obliga a no fallar. En los últimos seis años, ha transferido unos 25 jugadores a cambio de más de 100 millones de dólares. Si su entrenador no funciona, es decir, no potencia a sus jóvenes futbolistas, se le muere el negocio. ¿Vamos a dudar, entonces, de lo que constituye para el fútbol peruano la venida de un DT exitoso como Rabanal?

Alianza ha optado por la disciplina después del cabaret que dejó ‘Pipo’, algo que ya le resultó en 1997, con Jorge Luis Pinto a la cabeza. Pablo Guede es un obsesivo de la táctica y no aguanta pulgas. Han sumado a Vélez y a Ramos, y van con todo por un atacante extranjero. Si la administración respalda al DT ante cualquier atisbo fiestero de Zambrano y compañía, los victorianos pueden concretar un perfil ganador. Además, por si lo han olvidado, cumplen 125 años de vida. No pueden fallar.

Cusco, la gran revelación del 25, mantiene a Rondelli en el banco y, por ahora, no ha sido desmantelado. Sus dirigentes tienen al menos 3 millones de dólares y monedas para apuntalar al equipo y seguir haciendo historia en casa y en la Libertadores.

Pablo Guede fue presentado en Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Aunque su final no fue el mejor, Cristal cuenta con un plantel joven y -ahora sí- experimentado. Asimismo, un entrenador con una espalda muy ancha como Autuori para tomar decisiones desde la pretemporada. Si Raffo deja que trabajen los que saben, el futuro puede ser promisorio.

Finalmente, Juan Reynoso dio un golpe sobre la mesa con la incorporación de Jeriel de Santis, quien parece haber resucitado en el Caracas tras su pobre rendimiento en Matute. El ‘Cabezón’ es otro maniático de la planificación y tendrá el tiempo suficiente para hacer de Melgar un cuadro a su medida.

Del resto se sabe poco o nada. Pero si los cinco de arriba continúan por el camino anunciado, el torneo será peleadísimo. Prepárense y disfruten.