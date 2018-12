Universitario: Armado Alfageme fue oficializado como nueva incorporación

Universitario de Deportes sigue sumando refuerzos para encarar la temporada 2019. Esta vez Armando Alfageme fue anunciado como nuevo futbolista del conjunto crema.

El volante regresa a Universitario luego de varios años. Armando Alfageme decidió ponerle punto final a su historia de 5 años con Municipal para volver a vestir la camiseta crema.

Ante la salida de Arquímedes Figuera, era inminente la llegada de Armando Alfageme en tienda crema. El mediocampista también fue parte del plantel de Universitario que logró el título en el año 2009.

Su estadía en Universitario no fue la mejor porque no pudo ganarse un puesto en el once titular. Ahora vuelve a su casa con más experiencia y con el objetivo de ganar la estrella 27 para los cremas.