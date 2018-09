Un hecho lamentable sucedió al término del encuentro entre Universitario y Melgar, por la primera jornada del Torneo Apertura: el venezolano Arquímedes Figuera recibió insultos xenófobos en la ciudad de Arequipa.



A través de su cuenta de Instagram, Arquímedes Figuera reveló la deleznable situación que atravesó en el estadio Monumental de la UNSA, recinto deportivo que acogió el duelo sostenido por Universitario y Melgar.



"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago", manifestó Arquímedes Figuera, quien además posteó la fotografía de la bandera llanera.



Arquímedes Figuera no pudo culminar el partido desarrollado en la 'Ciudad Blanca', ya que fue expulsado en la parte complementaria por una dura infracción. Al final, Universitario terminó cayendo -en el último minuto- frente a Melgar (1-2).