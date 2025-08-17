Universitario de Deportes empató 1-1 ante Sport Huancayo, este domingo 17 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo no estuvo exento de polémicas.
Álex Valera marcó el 2-0 momentáneo a favor de la ‘U’, pero tras revisar el VAR el gol se anuló por offside de Carabalí.
Sin embargo, al visualizar las líneas marcadas por el VAR muchos reclamaron por un error en la delimitación.
El goleador ‘crema’ solo atinó a compartir la instantánea en sus redes sociales.
