Universitario apuesta por Juan Manuel Requena: recorrido, estadísticas y cómo juega el volante argentino. Foto: Instagram
Universitario apuesta por Juan Manuel Requena: recorrido, estadísticas y cómo juega el volante argentino. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Juan Manuel Requena ya se encuentra en Lima para convertirse en nuevo jugador de Universitario de Deportes. El mediocampista argentino arribó la noche del lunes y en las próximas horas será sometido a los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente como refuerzo del cuadro crema para el resto de la temporada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.