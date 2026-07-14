Juan Manuel Requena ya se encuentra en Lima para convertirse en nuevo jugador de Universitario de Deportes. El mediocampista argentino arribó la noche del lunes y en las próximas horas será sometido a los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente como refuerzo del cuadro crema para el resto de la temporada.

El futbolista llega procedente de Unión La Calera de Chile, luego de consolidar una carrera con experiencia en Argentina, Venezuela y el fútbol chileno.

Así juega Juan Manuel Requena

Requena se desempeña como volante central o mediocampista de contención y tiene como perfil natural el pie derecho. Se caracteriza por su capacidad para distribuir el balón, su despliegue físico y su presencia constante en la mitad del campo.

Los registros estadísticos reflejan un jugador de buen rendimiento. En la actual temporada con Unión La Calera disputó 12 partidos como titular, con un promedio de 88 minutos por encuentro.

Entre sus principales números destacan:

Recorre 9,9 kilómetros por cada 90 minutos.

Registra 70,5 contactos con el balón por partido.

Tiene una efectividad de pase del 87%, lo que evidencia su seguridad en la circulación del juego.

Juan Manuel Requena ya está en Lima: el perfil del mediocampista que reforzará a Universitario. Foto: Instagram

Sus estadísticas respaldan su fichaje

Los datos de Sofascore muestran que Requena ha mantenido un rendimiento regular durante las últimas temporadas, con calificaciones cercanas o superiores a los siete puntos.

Su recorrido reciente incluye:

2023 – San Telmo (Argentina): 35 partidos, más de 3.000 minutos, dos goles y una calificación promedio de 7.08.

2024 – Atlanta (Argentina): 28 partidos, cerca de 2.000 minutos, dos goles y una nota de 7.01.

2025 – Deportivo Táchira (Venezuela): 37 encuentros, más de 2.700 minutos, tres goles y una valoración de 6.99.

2026 – Unión La Calera (Chile): 14 partidos, más de 1.000 minutos disputados y una calificación promedio de 7.03.

Estos registros muestran la regularidad del volante, quien ha sido habitual titular en los equipos donde ha militado.

Una carrera forjada en el fútbol argentino y consolidada en Sudamérica

Juan Manuel Requena nació el 24 de enero de 1999 en Arroyo Cabral, Argentina. Su formación comenzó en las divisiones menores de All Boys y Rivadavia de Arroyo Cabral, hasta incorporarse en 2012 a las inferiores de Newell’s Old Boys.

Aunque fue promovido al primer equipo a finales de 2018, su debut profesional llegó el 15 de marzo de 2019, cuando Newell’s enfrentó a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Primera División argentina.

Posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en el exigente ascenso argentino antes de dar el salto al fútbol internacional con Deportivo Táchira y, posteriormente, Unión La Calera.

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