Universitario de Deportes venció 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura y se coronó tricampeón de de la Liga 1, este domingo 26 de octubre.

A falta de tres fechas para el fin del certamen, la ‘U’ pudo gritar ‘campeón’ en Tarma.

Así se vivió la consagración de los ‘cremas’ a ras de cancha.

Universitario Tricampeón 2023-2024-2025.

Justísimo. Notable. La U más influyente de todos los tiempos.



Un plantel pesado, repleto de líderes positivos.

Un equipo bendecido, creyente, entregado a una causa.



Pero, sobre todo, una leyenda viva.



