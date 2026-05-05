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La emblemática banda ‘crema’ lanzó en las plataformas musicales ‘Lo mejor de Atados a un Sentimiento 2026′, un recopilatorio que reúne lo mejor de sus 4 discos.
La emblemática banda ‘crema’ lanzó en las plataformas musicales ‘Lo mejor de Atados a un Sentimiento 2026′, un recopilatorio que reúne lo mejor de sus 4 discos.
Por Redacción EC

“Este no es un disco que se escucha, es un disco que se siente”, así describe Gonzalo García el lanzamiento de ‘Lo mejor de Atados a un Sentimiento 2026′, un recopilatorio que reúne lo mejor de 4 discos y 28 años de historia.

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