“Este no es un disco que se escucha, es un disco que se siente”, así describe Gonzalo García el lanzamiento de ‘Lo mejor de Atados a un Sentimiento 2026′, un recopilatorio que reúne lo mejor de 4 discos y 28 años de historia.

El ‘Loco’ Gonzalo es el cantautor de ‘Atados a un Sentimiento’, una de las bandas más icónicas y tribuneras en rendir homenaje a Universitario de Deportes.

A lo largo de los años, el sonido rockero y pasional ha logrado conectar con la hinchada ‘crema’ y ya son un clásico en cada celebración.

Por ello, la necesidad de esta nueva producción ‘Lo mejor de Atados a un Sentimiento 2026′, en donde el hincha podrá conmoverse con cada una de las canciones seleccionadas para este disco.

El disco ya está disponible en Spotify, iTuness y Apple Music. Además, muy pronto los ‘cremas’ en Barcelona podrán escuchar ‘Lo mejor de Atados a un Sentimiento 2026 en vivo y en directo.