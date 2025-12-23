Caín Fara está cada vez más cerca de Universitario de Deportes. El club Atlético Atalanta anunció que el defensor argentino no renovará y se marchará a la ‘U’.
“Caín Fara no renovará con el Club y seguirá su carrera en Universitario de Perú”, indicó el club en redes sociales.
“Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025. ¡Lo mejor, Faraón!“, finalizó.
Asimismo, Faría se despidió del club horas antes a través de su cuenta de Instagram.
“Quiero agradecer especialmente al presidente y a toda la comisión directiva por confiar en mí, por el esfuerzo enorme que hicieron —y siguen haciendo— para que hoy Atlanta sea un club de ejemplo, con valores claros y una identidad que se siente”, publicó.
