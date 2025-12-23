Caín Fara está cada vez más cerca de Universitario de Deportes. El club Atlético Atalanta anunció que el defensor argentino no renovará y se marchará a la ‘U’.

“Caín Fara no renovará con el Club y seguirá su carrera en Universitario de Perú”, indicó el club en redes sociales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Le deseamos muchos éxitos en lo que venga y le agradecemos por su compromiso durante toda la temporada 2025. ¡Lo mejor, Faraón!“, finalizó.

Asimismo, Faría se despidió del club horas antes a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer especialmente al presidente y a toda la comisión directiva por confiar en mí, por el esfuerzo enorme que hicieron —y siguen haciendo— para que hoy Atlanta sea un club de ejemplo, con valores claros y una identidad que se siente”, publicó.