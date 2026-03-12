Bryan Reyna aterrizó este jueves a Lima para sumarse como nuevo refuerzo de Universitario. El atacante nacional llega procedente de Belgrano de Córdoba, club que lo cedió a préstamo hasta diciembre del 2026 y con el que tiene contrato hasta el próximo año.

Y si bien solo hace falta que Universitario oficialice al jugador, el cuadro cordobés se adelantó y dio más detalles del contrato que Reyna tendrá con los cremas y la opción de compra contemplada en el acuerdo.

“La cesión es con cargo, sujeto a cumplimiento de objetivos individuales de cantidad de partidos, goles y asistencias, y opción de compra por el 80% de los derechos económicos”, reveló el club en un comunicado.

Bryan Reyna fue cedido a préstamo a Universitario de Perú, con cargo sujeto a objetivos y opción de compra por el 80% de los derechos económicos, hasta diciembre de 2026.



ℹ️ https://t.co/Li14wMls2v



¡Éxitos en esta etapa, Bryan! 🙌 pic.twitter.com/fWEX9WNuVy — Belgrano (@Belgrano) March 12, 2026

Es decir, Universitario tiene la opción de adquirir solo el 80% del pase del jugador al final del préstamo. El otro 20% le pertenece a Alianza Lima, club que precisamente vendió a Reyna al Belgrano de Córdoba.

Recordemos que antes de ser cedido, Reyna extendió su vínculo con Belgrano hasta diciembre del 2027. En caso de no hacer uso de la cláusula, el jugador tendrá que volver a Argentina.

