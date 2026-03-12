Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Llegó el refuerzo: Bryan Reyna ya está en Lima para ponerse la camiseta de Universitario. (Foto: Getty Images)
Llegó el refuerzo: Bryan Reyna ya está en Lima para ponerse la camiseta de Universitario. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Bryan Reyna ya está en Lima y solo es cuestión de tiempo para que Universitario de Deportes lo anuncie como nuevo refuerzo. El delantero peruano de 27 años arribó esta mañana a la capital para ponerse la camiseta crema y encarar la temporada 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.