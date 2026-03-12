Bryan Reyna ya está en Lima y solo es cuestión de tiempo para que Universitario de Deportes lo anuncie como nuevo refuerzo. El delantero peruano de 27 años arribó esta mañana a la capital para ponerse la camiseta crema y encarar la temporada 2026.

Tras aterrizar en suelo nacional desde Argentina, el ‘Picante’ fue recibido por el área de prensa de la U y luego trasladado hasta las instalaciones del club para estampar su firma y hacerlo oficial.

Reyna llega en calidad de préstamo desde Belgrano de Córdoba, club al que pertenece. Tras una serie de conversaciones y negociaciones, el atacante jugará en la U hasta diciembre del 2026 y con opción de compra.

🌶️📍 Llegó el último refuerzo de Universitario: Bryan Reyna



El atacante nacional ya está en suelo peruano para ponerse la camiseta de Universitario. Pasará exámenes médicos y será presentado oficialmente. 🏥



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/8NK5uwSj0j — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 12, 2026

Si tiene una buena temporada, Universitario puede ejercer esa cláusula en su contrato para adquirir la totalidad del pase del jugador. Cabe recordar que Alianza Lima tiene el 20% de la ficha de Reyna y recibiría un monto de concretarse la compra.

Reyna llega a Universitario para sumar en ofensiva al equipo. Tiene el respaldo del técnico Javier Rabanal y competirá internamente para ganarse un puesto en el once titular.

SOBRE EL AUTOR