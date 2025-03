Fue la calentura del partido. Fue un momento tenso. Fue ver cómo Rodrigo Ureña y Williams Riveros entregan todo por Universitario de Deportes en la cancha. Los espectadores presentes en el partido entre la ‘U’ y Alianza Universidad fueron testigos de cómo el volante chileno y el defensa paraguayo tuvieron un cruce de palabras. Desde la banca de suplentes, el técnico Fabián Bustos también dio muestras de su disconformidad sobre la discusión.

“Me equivoqué yo, se equivocó él, nos pedimos disculpas”, dijo Ureña tras finalizar el partido en goleada 4-0. Por su cuenta, el técnico de la ‘U’ también se refirió en conferencia de prensa a la pelea y le restó importancia. “Son cosas normales que pasan. Obviamente no hay que exponerse. Me ha pasado como entrenador y jugador que compañeros hayan tenido una discusión. Si no tuviera esa hambre, esa pasión como la tienen. Si no tuvieran esa sangre como la tienen. Hoy acaban de conseguir el récord del fútbol peruano de triunfos consecutivos de local”, comentó Bustos.

Nueva marca crema

El récord al que hace mención el técnico Fabián Bustos estaba en manos de Alianza Atlético de Sullana desde 1989. Sin embargo, la ‘U’ con el argentino en el banco acaba de igualar la marca: 19 triunfos consecutivos jugando de local. El cuadro norteño consiguió este registro entre 1988 y 1999 cuando se jugaba el Descentralizado del fútbol peruano.

Ahora, la ‘U’ alcanzó el récord tras las 19 victorias de la era Bustos jugando de local. En total, fueron 18 triunfos en el Monumental y 1 en el Estadio Nacional. Inició con la victoria 1-0 ante Atlético Grau el 3 de febrero del 2024 y se mantiene vigente en la actualidad con la goleada 4-0 al Alianza Universidad de Huánuco.

Este el historial de partidos ganados al hilo, según cuenta Dato Crema en la red social Twitter.

Universitario llega a 19 victorias consecutivas de local por el torneo y alcanza el récord histórico de Alianza Atlético. La racha comenzó en la fecha 2 del 2024, con la victoria 2-0 frente al Atlético Grau. pic.twitter.com/0wqgXREmec — Dato Crema (@DatoCrema1924) March 3, 2025