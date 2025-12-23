“Me llena de ilusión y compromiso”: Caín Fara reacciona a su fichaje con Universitario en redes sociales.

La ilusión por empezar su ciclo en Universitario de Deportes es grande para Caín Fara. El defensor argentino fue anunciado como nuevo refuerzo crema y dejó un mensaje en redes sociales para todos los hinchas.

“Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera. Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores“, expresó el zaguero de 31 años, quien está ansioso por sumarse al equipo.

Caín Fara es el quinto defensor que tiene Universitario para la próxima temporada. Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría y Aldo Corzo están en el equipo, pero ahora tendrá mucho más competencia por ganarse un lugar.

El argentino ha demostrado sus cualidades en los equipos donde jugó y eso convenció a la directiva de Universitario para sumarlo al plantel. Con ello, buscan elevar el nivel de juego y apuntar a dos objetivos claros: el tetracampeonato y la Copa Libertadores.

Fara pasará las fiestas de fin de año en su país y posteriormente llegará al Perú para iniciar la pretemporada con los cremas.