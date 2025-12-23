“Me llena de ilusión y compromiso”: Caín Fara reacciona a su fichaje con Universitario en redes sociales.
“Me llena de ilusión y compromiso”: Caín Fara reacciona a su fichaje con Universitario en redes sociales.
Redacción EC
Redacción EC

La ilusión por empezar su ciclo en es grande para . El defensor argentino fue anunciado como nuevo refuerzo crema y dejó un mensaje en redes sociales para todos los hinchas.

“Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera. Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores“, expresó el zaguero de 31 años, quien está ansioso por sumarse al equipo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

Caín Fara es el quinto defensor que tiene Universitario para la próxima temporada. Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría y Aldo Corzo están en el equipo, pero ahora tendrá mucho más competencia por ganarse un lugar.

El argentino ha demostrado sus cualidades en los equipos donde jugó y eso convenció a la directiva de Universitario para sumarlo al plantel. Con ello, buscan elevar el nivel de juego y apuntar a dos objetivos claros: el tetracampeonato y la Copa Libertadores.

Fara pasará las fiestas de fin de año en su país y posteriormente llegará al Perú para iniciar la pretemporada con los cremas.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC