Caín Fara sobre jugar en Universitario: “Es el desafío más importante de mi carrera” | VIDEO

Caín Fara, defensor de Universitario de Deportes, ya se encuentra en Lima para unirse a la pretemporada del cuadro crema. Tras salir del aeropuerto Jorge Chávez, el argentino expresó su ilusión por vestir la camiseta crema y dejó un mensaje a los hinchas merengues.

“Estoy muy feliz, muy emocionado por este desafío. Contento de llegar a un club tan inmenso de América y del mundo. Preparado para aportar desde donde me toque”, expresó en un primer momento.

Luego, Fara contó qué lo hizo elegir fichar por Universitario. “El club habla por sí solo. Uno de chiquito sueña con llegar a clubes de esta magnitud, que juega copas internacionales y mueve una cantidad de gente impresionante. Para mí fue muy fácil”, comentó.

Además, el zaguero argentino confesó que jugar en la U es el desafío más grande de su carrera. “Estuve en un equipo grande como Emelec, tuve la rotura de los cruzados y tuve que volver a reinventarme a Argentina. Por eso es el desafío más grande de mi carrera”, apuntó.

Fara es marcador central, pero su polifuncionalidad le permite desempeñarse sin problemas por todo el frente de ataque. “Queremos tener al club en alto. La gente exige de una manera increíble. Lo noté mucho en las redes sociales. Por eso quise venir a aportar desde donde me toque lograr ese objetivo”, concluyó.

Caín Fara, nuevo jugador de Universitario.



🎥@Landivar_renato pic.twitter.com/kGE2AoRrcS — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 4, 2026