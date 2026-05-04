Caín Fara sobre su presente en Universitario: “Siento que estoy en Disney; es una locura” | VIDEO

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Caín Fara, defensor de Universitario, no ocultó su alegría por haber anotado nuevamente con camiseta crema en la victoria por 4-1 ante Juan Pablo II y se refirió al presente que vive en Ate.
Caín Fara, defensor de Universitario, no ocultó su alegría por haber anotado nuevamente con camiseta crema en la victoria por 4-1 ante Juan Pablo II y se refirió al presente que vive en Ate.
"Yo estoy en Disney, estoy feliz. El banderazo, una locura. Están todos relocos, la gente está loca y lo contagia, lo sentimos nosotros dentro de la cancha. Entonces, hay que sacar ese plus para devolverle lo mejor", expresó en L1 MAX.
El zaguero argentino también habló de su futuro y de la posibilidad de renovar con Universitario. “Ojalá, ya veremos cuando tengamos que hablar. Lo único que estoy pensando es en el partido con Coquimbo”, sostuvo.
🎙️Caín Fara: "Estoy feliz, estoy en Disney. La gente está loca aquí por el club. Lo del banderazo fue increíble. ¿Renovación? Ya veremos, ya hablaremos"#ALL1MITE— L1MAX (@L1MAX_) May 4, 2026
📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/QCcf9UVhKJ
Fara ya suma tres goles con camiseta crema (dos en Liga 1 una en Copa Libertadores) y espera mantenerse por ese camino. “Estaba con una sequía larga. El último gol mío fue en Sudamericana con Emelec. Por suerte están entrando todas juntas”, mencionó.
Por último, agradeció a sus compañeros por el buen momento que pasa en lo personal y se enfocó en el partido contra Coquimbo Unido. “Alegría para mis compañeros. Pudimos sumar otra victoria ante un rival complicado. Ahora se viene otro partido en Chile. Vamos con sed de revancha. Iremos a ganar”, dijo.
Con 47 medallas y un récord de 13 oros, la delegación nacional @copteamperu firmó su mejor actuación histórica en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.— Miguel Villegas (@prakzis) May 4, 2026
Lima 2027, el objetivo.
Un informe de @MarcoQuilca_06 hoy en @dt_elcomercio pic.twitter.com/6diNOTV85O
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.