Caín Fara tras el empate ante Boys: “Nos condicionó la expulsión, pero mostramos personalidad”.

Universitario de Deportes logró rescatar un empate sin goles ante Sport Boys en un partido marcado por la expulsión temprana de José Carabalí. Tras el encuentro, el defensor argentino Caín Fara resaltó el esfuerzo colectivo del equipo para mantener el arco en cero pese a la desventaja numérica.

El zaguero crema reconoció que la tarjeta roja condicionó por completo el desarrollo del partido, aunque destacó la respuesta futbolística y anímica del plantel. “Sumar era importante y mantener el cero también. Nos condicionó la expulsión, pero creo que mostramos nuestra personalidad”, declaró para L1 Max.

Fara también remarcó que Universitario incluso tuvo opciones para quedarse con la victoria en los minutos finales. “En la última pudimos ganarlo. El punto es importante porque ayuda a seguir sumando”, comentó el defensor, quien fue una de las figuras del bloque defensivo merengue en el Callao.

El argentino no ocultó además su molestia por la decisión arbitral que dejó a Universitario con diez hombres apenas iniciado el compromiso. “Me parece que se apresuró un poco con la tarjeta roja. Todavía no la vi y tampoco fue llamado por el VAR, por algo será”, señaló.

Con este resultado, Universitario se mantiene a ocho puntos del líder Alianza Lima a falta de tres fechas para el final del Torneo Apertura. Los cremas no han tenido una temporada regular en este primer certamen del año.

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