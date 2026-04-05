Caín Fara, defensor de Universitario, resaltó la victoria en el clásico contra Alianza Lima y aseguró que el equipo necesitaba un triunfo como este. El argentino valoró el resfuerzo de sus compañeros y se mostró optimista de cara al debut en Copa Libertadores.

"Todo el equipo hizo un gran partido. Necesitábamos un triunfo como este”, expresó el defensor crema en L1 MAX, quien también disputó su primer clásico con la U y vivió un momento inolvidable.

Fara quedó impresionado por el ambiente en el Estadio Monumental antes, durante y después del clásico. “Fue mi primer clásico. La energía de la gente y lo que transmite Universitario fueron increíbles; vivirlo y, más aún, ganarlo como lo ganamos, fue especial”, comentó.

🗣️ Declaraciones de Caín Fara



"Necesitamos esta victoria contra un gran rival, es una rivalidad, pero cuando pasan cosas así hay que poner respeto y mando mis condolencias a toda la gente de Alianza"



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Sobre el partido, el argentino consideró que Alianza Lima no los superó en la cancha y que no tuvieron opciones claras para marcar. “Creo que dominamos gran parte del juego. Se hizo friccionado, pero entró la que tenía que entrar. Ellos no tuvieron ninguna situación clara, salvo el tiro libre”, explicó.

Por último, se mostró optimista de cara al partido por Copa Libertadores ante Deportes Tolima. “Necesitábamos sumar, dejar el arco en cero y meter presión en el campeonato. Si hoy perdíamos, íbamos a quedar lejos. Ahora tenemos un envión grande para la Copa”, concluyó.

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