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“Necesitábamos un triunfo como este”: Caín Fara y sus conclusiones tras ganar el clásico con Universitario. (Foto: Universitario)
“Necesitábamos un triunfo como este”: Caín Fara y sus conclusiones tras ganar el clásico con Universitario. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Caín Fara, defensor de Universitario, resaltó la victoria en el clásico contra Alianza Lima y aseguró que el equipo necesitaba un triunfo como este. El argentino valoró el resfuerzo de sus compañeros y se mostró optimista de cara al debut en Copa Libertadores.

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