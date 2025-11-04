“El ‘Tri’ del 2000 maquilló una situación calamitosa. El gran reto 2026 es darle dimensión internacional”: Ortiz Bisso y la comparación nostálgica de los dos tricampeonatos de la ‘U’

En una mesa del restaurante de un hotel rosarino, Roberto Chale rezuma melancolía. En unas horas, Universitario enfrentará a Rosario Central por la Copa Libertadores y el ánimo no es el mejor. Hace menos de dos meses había sido paseado en hombros sobre el gramado del Monumental, después de que su equipo se convirtiera en tricampeón. Pero ese plantel maravilloso ya no es el mismo.

Se le han ido 54 goles: Eduardo Esidio (37) se convirtió en jugador de Alianza y Piero Alva (17) aceptó la propuesta de Cristal. También uno de sus todocampistas más prometedores, Marko Ciurlizza. Institucionalmente, el club, se cae a pedazos, hundido en deudas y sin soluciones próximas. Sentado frente a este cronista, Roberto vislumbra lo peor.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Universitario logró su primer tricampeonato en 1998, 1999 y 2000. (Foto: Archivo)

El reciente tricampeonato obtenido por la crema, de forma apabullante y con tres fechas de anticipación, ha disparado un nuevo ejercicio retórico-deportivo-emocional entre periodistas, hinchas y no hinchas: ¿cuál de los dos tricampeones es mejor? ¿Aquel que tenía a Grondona, el ‘Puma’ e Ibáñez como estandartes o este de Valera, los Jairos y ‘Tarzán’ Riveros? Vamos por partes.

Cuando ganó su primer tricampeonato, Universitario vivía una profunda crisis. El 14 de setiembre del 2000, el mismo día que se difundió el primer ‘vladivideo’, la FIFA suspendió al club de cualquier competencia internacional por no alejar de su presidencia a Alfredo González, implicado en un caso de intento de soborno en la temporada 1996. En su afán por resistir, el ‘Gordo’ apeló a una figura heterodoxa: dijo que la U tenía dos presidentes, uno institucional y otro para el fútbol. Este disparate jurídico-deportivo fue acogido por el organismo mundial, pero echó por los suelos la reputación del club.

Quizás esta U versión 2025 no sea tan vistosa como la que armaron Roberto y Lucho Reyna. No tiene un cerebro como Grondona ni un carrilero incansable como el ‘Coyote’ Rivera. Pero es eso lo que la hace, antes que mejor, distinta y brillante. La crema de Fossati posee una idea de juego definida, se mueve con intensidad de Copa Libertadores y es sólida defensivamente. Además, está asentada sobre una base institucional confiable, con un poder económico imposible de imaginar hace pocos años. No culpa a la Backus o “al poder del dinero” de sus derrotas. Es un equipo solidario, unido, sin escándalos, con dirigentes que han sumado profesionalismo a su pasión por la crema.

Jairo Concha tiene cuatro campeonatos nacionales: dos con Alianza Lima y dos con Universitario de Deportes. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Aunque no sea popular decirlo, el tricampeonato del 2000 maquilló una situación calamitosa y de alguna forma fue el disparador de las desgracias que se tuvieron que soportar por más de 20 años.

Horas después de aquella conversación con Roberto, la U era goleada 6-0 por Rosario Central. El 13 de mayo dejaría el cargo. Esa temporada la crema tuvo dos entrenadores más: Teddy Cardama y Javier Chirinos.

Hoy la situación es otra. El gran reto es darle dimensión internacional a este plantel exitoso. Es difícil, pero al menos hay recursos para intentarlo.

Universitario Tricampeón 2023-2024-2025.

Justísimo. Notable. La U más influyente de todos los tiempos.



Un plantel pesado, repleto de líderes positivos.

Un equipo bendecido, creyente, entregado a una causa.



Pero, sobre todo, una leyenda viva.



📽️ Fernando Sangama / GEC pic.twitter.com/vivNQoZ4Ve — Miguel Villegas (@prakzis) October 26, 2025

************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.