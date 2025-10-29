“Es de los mejores técnicos en la historia del club”: Fossati, el artífice del tricampeonato histórico y qué hizo para ser leyenda en la U

Pero cuando llegó en abril de 2023 para reemplazar a Carlos Comoagnucci, lo primero que dijo en la conferencia de prensa de su presentación fue lo siguiente: “No prometo resultados, prometo trabajo”. Con 70 años encima, el ‘Nonno’ nunca tiró sobre la mesa su CV; todo lo contrario, siempre fue perfil bajo y de esa manera de convirtió en el técnico que inició y finalizó el histórico tricampeonato de la U: ningún otro equipo peruano logró ganar dos veces el ‘Tri’.

Jorge Fossati fue elegido como el mejor entrenador de la temporada 2023 de la Liga 1. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Agarró un vestuario alicaído y desorientado, pero con figuras importantes y de peso como José Carvallo, Aldo Corzo, Williams Riveros, Rodrigo Ureña, Andy Polo, Luis Urrutia; y otros jugadores con hambre de devorar el mundo como Piero Quispe y Alex Valera.

La primera decisión y la que finalmente cambió el rumbo de la historia de la U fue cambiar el sistema táctico: del 4-3-3 de Comoagnucci al 3-5-2, un esquema antiguo pero que resultó tan efectivo en la Liga 1 que cuando Fossati se fue a la selección peruana, para el 2024, el club buscó a Fabián Bustos, un técnico que también usó el mismo sistema. Incluso en 2024, Alianza Lima buscó un DT con la misma filosofía.

Por si no lo estaba luego del ‘Matutazo’ por la final ganada a Alianza en 2023, Jorge Fossati ingresó en la historia de la ‘U’ este domingo en Tarma. El triunfo por 2-1 ante ADT significó que los cremas ganaran el Clausura (quinto torneo corto al hilo) y el tricampeonato que empezó y cerró con el uruguayo. En medio de la euforia, la pregunta de los hinchas ahora está en determinar si el ‘Nonno’ es ídolo y a la altura de qué técnicos que dejaron huella está.

Universitario venció 2-1 a ADT en Tarma y se coronó tricampeón del fútbol peruano (Crédito: Fernando Sangama).

“Es de los mejores técnicos en la historia del club”

Tiene dos títulos nacionales, pero el significado de ambos es lo que eleva a Jorge Fossati: fue el que inició y cerró el camino del tricampeonato. Dos trofeos que quedarán en la historia de Universitario, el único club peruano en lograr dos ‘Tri’.

Juan José Oré, entrenador que fue asistente técnico de Osvaldo Piazza en el título de 1998 y luego de Miguel Kompany en 1999, los dos primeros del ‘Tri’, reconoce a Fossati. “En un primer momento supo adaptarse a lo que tenía, pero luego fue el equipo el que se adaptó a él, a sus ideas, su filosofía. Todos entienden lo que él quiere, mientras que otros equipos cambian cada temporada”, señala.

1 ¿Se va? Esto dijo Jorge Fossati sobre su futuro en la 'U' “Esta es una administración nueva. Creo que lo correcto es darnos un tiempo ambas partes para evaluar lo que cada uno quiere hacer en el futuro. Cuando llegue el momento, ellos decidirán”

Por su parte, el director deportivo Álvaro Barco señaló que el técnico uruguayo tiene contrato.

“Es, definitivamente, uno de los mejores técnicos que llegó a la ‘U’, sin duda alguna”, añade. Por esa misma línea está Pedro Ortiz Bisso, periodista de El Comercio que ha seguido por muchos años a la ‘U’, en sus mejores y peores momentos. “Es uno de los mejores técnicos en la historia del club”, afirma sin titubear.

“Este Universitario, a diferencia de otros, no se sostiene en uno o dos jugadores, sino en el equipo que es solidario. Es un equipo que no tiene escándalos, que está muy metido en lo suyo, concentrado en sus objetivos. Los problemas nunca trascendieron y esa también es una virtud de la gestión del vestuario”, agrega.

Una encuesta de Deporte Total en Twitter arrojó que, para los hinchas de la ‘U’, Fossati está en el Olimpo de la historia crema, junto a grandes como Marcos Calderón, Roberto Challe o Roberto Scarone, el técnico del subcampeonato de América en 1972.

