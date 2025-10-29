“Es de los mejores técnicos en la historia del club”: Fossati, el artífice del tricampeonato histórico y qué hizo para ser leyenda en la U

Escucha la noticia
“Es de los mejores técnicos en la historia del club”: Fossati, el artífice del tricampeonato histórico y qué hizo para ser leyenda en la UResumen generado por Inteligencia Artificial
Cuando Jean Ferrari, entonces administrador de Universitario, lo llamó y lo primero que le dijo después del saludo fue que “todas las personas con las que he hablado, me han pedido que lo convenza”; Jorge Fossati tenía una espalda tan grande como la historia del club. El uruguayo había dedicado profesionalmente más de 50 años de su vida al fútbol (21 como portero y 30 como entrenador o asistente): salió cinco veces campeón con Peñarol como jugador y recorrió siete países como técnico, además de tener el orgullo de dirigir a su selección y levantar la Sudamericana con LDU de Quito.