La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30

“¡Presidente! ¡Presidente! ¡Muchas gracias por el saludo", se le escucha decir a Aldo Corzo. El capitán y emblema de este Universitario histórico y tricampeón sostiene su celular con la mano izquierda mientras intenta conversar con el mismísimo José Jerí, presidente de la República, a través de una videollamada. Y el vestuario en el Estadio Unión Tarma, a más de 3 mil metros, muestra la intimidad del mejor club del Perú que hoy celebra: algunos conversan con sus familias, otros se acerca a Corzo para ver si es cierto que el mandatario está al otro lado de la línea, y Hugo Ancajima imita el baile viral de redes sociales con el que se le vincula al jefe de Estado.

Así celebra la ‘U’. Así festeja el tricampeón. Y así se desahogan algunos jugadores que en estos tres años han recibido críticas y comentarios que buscan desacreditar su hazaña. “Tres veces, papi. Digan lo que quieran y sigan llorando. Si, si nos ayudaron. Llore, lloren. Le ganamos hasta las canicas”, gritan Rodrigo Ureña, Edison Flores, Alex Valera y Aldo Corzo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

🚨 Presidente de la República 🇵🇪👨🏻, José Jeri, hace un alto a sus funciones presidenciales y se une a la celebración del TRICAMPEONATO de Universitario de Deportes por videollamada. 🤳🏻



El presidente declara su hinchaje crema 🏆🏆🏆. pic.twitter.com/cRz4v4mNjc — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 27, 2025

Fue una tarde emotiva para Ureña. El chileno le dedicó el título a su padre, recientemente fallecido. Y luego recibió el mensaje de dos pesos pesados del vestuario. Frente a él se plantaron Andy Polo y Edison Flores, los referentes. Y el pedido fue uno: quédate. El chileno estuvo cerca de irse del club este año, pero lo necesitan para el reto mayor, para el título del próximo año que significaría el tetracampeonato.

Y esa fue la promesa que se hicieron todos tras la larga charla de Jorge Fossati, ya en el hotel de concentración. Obtenida la estrella 29, ahora el objetivo está puesto en otro campeonato. Algunos se irán probablemente, pero el sueño se mantendrá.

Universitario: un peculiar baile similar al de Alianza Lima

Hubo tiempo para todo. Para abrazar a sus familiares o llamarlo. Para llorar. Para rezar. Para saltar. Para envolverse con una bandera que dice “Somos tricampeones, la U es lo más grande” como tenía Rodrigo Ureña. Para la nostalgia de Alex Valera poniéndose la cabeza del disfraz de ‘Garrita’ y un Edison Flores diciendo “así comenzó todo” aludiendo a las épocas que el ‘9′ se ganaba la vida disfrazado antes de llegar al club y convertirse en leyenda.

🟡🔥 CON BAILE INCLUIDO: Así celebra Universitario en el vestuario tras consagrarse tricampeón del fútbol peruano.



📹 Álex Valera (vía Instagram) pic.twitter.com/0gQboQ7qhO — Fútbol en América (@FAamericatv) October 26, 2025

En el vestuario, en la intimidad, en los festejos, hubo un momento para recordar de manera particular a Alianza Lima, al compadre. Encabezados por Valera, algunos jugadores imitador el baile que hizo viral el cuadro íntimo este año en sus victorias por torneos internacionales.

Como dicen en las redes: el Tricampeón celebra como quiere.

Mira la celebración a ras de cancha del tricampeonato de Universitario:

Universitario Tricampeón 2023-2024-2025.

Justísimo. Notable. La U más influyente de todos los tiempos.



Un plantel pesado, repleto de líderes positivos.

Un equipo bendecido, creyente, entregado a una causa.



Pero, sobre todo, una leyenda viva.



📽️ Fernando Sangama / GEC pic.twitter.com/vivNQoZ4Ve — Miguel Villegas (@prakzis) October 26, 2025

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.

SOBRE EL AUTOR Marco Quilca León Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming.