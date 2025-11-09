Un promedio de 32 mil dólares por minuto: Cómo se gestó la noche más gloriosa y rentable de la ‘U’ en los últimos 25 años

Fue una noche mágica, perfecta. El Monumental repleto con más de 50 mil almas, los fuegos artificiales, las camisetas cremas, los padres llorando, los niños disfrutando, los jugadores sonriendo. Todos, absolutamente todos, fueron felices el último viernes por la noche en ese estadio -la casa de la ‘U’- que hizo historia: Universitario celebró su tricampeonato como se merece, a lo grande.

Celebra la ‘U’ el tercer título consecutivo de la Liga 1. Festejan los jugadores en el campo de juego. Y en las oficinas se frotan las manos. En solo noventa minutos, el cuadro crema se llevó a los bolsillos casi tres millones de dólares, una cifra similar a la que da Conmebol a los clubes de clasifican directamente a la fase de grupos. Es decir, en un solo partido el tricampeón del fútbol peruano abrochó ese premio que anhelan todos los clubes, como Alianza, Cusco y Cristal que van a pelear como si fuera una final ese cupo a Perú 2.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Los merengues recibieron dos premios por salir campeón de la Liga 1 2025: 600 mil dólares por parte de Conmebol y 354 mil dólares de GOLPERÚ, la casa televisora que, en teoría, los acompañará hasta este año.

Pero eso no es todo. La ‘U’ sumó una cifra importante gracias a sus hinchas, el pilar más grande que tiene el conjunto merengue. Gracias a esos 50 mil cremas que llenaron las gradas del Monumental, el club ingresó aproximadamente 2 millones de dólares por taquilla, una ganancia descomunal para el fútbol peruano pero algo normal en el campeón.

Para dimensionar la noche histórica de los cremas que festejaron su segundo tricampeonato tras el obtenido hace 25 años, entre 1998 y 2000; la ‘U’ ganó en promedio 32 mil dólares por minuto de juego. No hubo goles ante Deportivo Garcilaso, pero cada segundo era motivo de festejo en el recinto crema.

Universitario: ocho títulos en tres años y una economía que es la envidia del país

La supremacía de Universitario de Deportes en la Liga 1 Te Apuesto se observa en el campo y se refleja en las cuentas bancarias. Desde el título de 2023, que le ganaron a Alianza Lima, los cremas han ingresado solo en premios más de 12 millones de dólares.

Aquel año comenzó el dominio merengue. Después de ganar el Clausura, la ‘U’ accedió a la final nacional para enfrentar al ganador del Apertura, Alianza. Y lo venció en el estadio Alejandro Villanueva. Y hubo motivos de sobra para celebrar, sobre todo por los millonarios premios.

Los dirigidos por Jorge Fossati recibieron 600 mil dólares de Conmebol (a través de la FPF) y 354 mil dólares del Consorcio Fútbol Perú por levantar el título de la Liga 1. Y ese mismo 2023, por llegar a los playoffs de la Sudamericana, obtuvieron 1.9 millones de dólares.

En 2024, Universitario se proclamó campeón nacional sin necesidad de disputar una final. Ganó el Apertura y Clausura; es decir, fue el mejor de principio a final. Y recibió 600 mil dólares de Conmebol, 354 mil del Consorcio Fútbol Perú y los tres millones por haber disputado la fase de grupos de la Libertadores.

Este año es histórico para los cremas. Después de una gran Libertadores en la que llegaron hasta octavos de final y obtuvieron 1.8 millones de dólares (sumados a los tres millones por estar en la fase de grupos), el elenco dirigido por Jorge Fossati se abrochó 3 millones de dólares -contando la taquilla del último partido solamente- y esperan por esos 3 millones más que dará Conmebol por jugar la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Los millones ganados por la ‘U’ en estos tres años:

2023 2024 2025 Copa Sudamericana: 1.925 millones Fase de grupos Libertadores: 3 millones Fase de grupos de la Copa: 3 millones Premio Conmebol campeón: 600 mil Premio Conmebol campeón: 600 mil Victorias en Copa: 660 mil

Clasificación a octavos de final: 1.250 millones Premio GolPerú campeón: 354 mil Premio GolPerú campeón: 354 mil Premio Conmebol campeón: 600 mil Premio GolPerú campeón: 354 mil Total: 2.879 millones de dólares Total: 3.954 millones de dólares Total: 5.864 millones de dólares

Solo contando en premios, Universitario recibió más de 12 millones de dólares en estos últimos tres años, un logro que refleja su estabilidad institucional y supremacía deportiva.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.