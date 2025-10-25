¡Rumbo al Tri! Estos son los resultados que Universitario necesita para salir campeón de la Liga 1

Universitario venció 1-0 a Sporting Cristal y con ello está a un paso de quedarse con el Torneo Clausura y, por consiguiente, coronarse tricampeón nacional. Los cremas pueden lograr esa gesta ante ADT y hay tres escenarios posibles que también involucran a Cusco FC, su único escolta.

Cusco FC recibe este sábado 25 a Atlético Grau en el Garcilaso de la Vega; mientras que Universitario visitará el domingo 26 a ADT en Tarma. El equipo de Jorge Fossati le lleva 10 puntos de ventaja a los ‘guerreros dorados’ y todo se decidirá este fin de semana.

Universitario derrotó 1-0 a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Los escenarios para ser tricampeón

Si Cusco FC vence a Atlético Grau, Universitario debe ganarle a ADT para ser tricampeón . ¿Por qué? Pues, así mantendría su ventaja de 10 puntos a falta de nueve unidades en juego para los cusqueños. Sería inalcanzable.

Si Cusco FC empata ante Atlético Grau, Universitario será tricampeón con un empate o una victoria ante ADT . Sería un escenario más accesible para los cremas.

Y, por último, si Cusco FC pierde ante Atlético Grau, Universitario será tricampeón sin jugar el domingo. La celebración sería en la concentración del plantel, alejado de los familiares cercanos e hinchas.

Universitario tiene todo encaminado para festejar su tricampeonato. Este fin de semana conoceremos cómo termina el Torneo Clausura. Hay muchas opciones de que la Liga 1 se vuelva a pintar de crema por tercera vez consecutiva.

