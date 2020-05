Formado en Universitario de Deportes, la salida de Carlos Cáceda dejó en su momento una serie de preguntas en los hinchas de la ‘U’, pero que el arquero, que defiende ahora a Melgar de Arequipa, decidió explicar para todos.

“Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U', es un equipo que me dio todo pero en el 2017. Antes de irme, el ‘Profe’ quiso que yo me quede, pero la dirigencia no me quería. Yo siempre tuve las ganas de estar ahí, pero si no tienes el respaldo, no re puedes quedar porque el contrato no te lo puedes hacer solo”, sostuvo el arquero.

“No fue por un tema económico, porque se decía que me fui por la plata, pero la verdad es que la dirigencia nunca me llamó. Si yo soy hincha de la 'U' como me voy a ir por la plata, la gente habla cosas que no son”, continuó en una entrevista con ESPN.

Universitario gestiona el retorno de sus jugadores

Si bien el regreso del fútbol dependerá de la decisión de las autoridades, en Universitario vienen elaborando un plan para que la ‘mancha’ esté completa, por lo menos, en el regreso de los entrenamientos. ¿Quiénes faltan? El técnico Gregorio Pérez y los jugadores Alonso, Luis Urruti y Jonathan dos Santos.

Todos ellos están en Uruguay. Por ello, Carlos Moreno –administrador del club (Indecopi le suspendió el registro por tema financiero)– señaló que se viene trabajando en ello: “Ya hemos iniciado las gestiones, obviamente estamos a la espera de la confirmación del reinicio de los entrenamientos”.

El administrador de Universitario de Deportes, en Ovación, indicó: “Cuando tengamos una fecha cierta, seguro como conjunto, los clubes haremos las gestiones para que quienes se encuentran en otros países, puedan regresar al Perú”.

