Los números no resisten debate alguno y las tres derrotas consecutivas sentenciaron a Carlos Compagnucci, sobre todo la caída en el clásico en el Monumental. El argentino dejó de ser entrenador de Universitario tras solo sumar tres puntos de doce en el torneo local.

Las exigencias son altas para un cuadro crema que no logra el título de la Liga 1 desde el 2013 y que solo ha jugado la fase de grupos de la Copa Libertadores en los últimos diez años. El mal inicio en materia de resultados y el mal juego del equipo condenaron a Compagnucci.

Lo que Deporte Total pudo saber es que el entrenador puso su cargo a disposición el pasado fin de semana cuando cayó en el clásico ante Alianza, pero se mantuvo en el cargo a la espera de recuperar el paso. Sin embargo, la caída ante Mannucci en Trujillo (2-0 y con dos expulsados) hizo que no haya más chances y la directiva tome la decisión de aceptar su renuncia.

Será Jorge Araujo quien asuma el cargo de manera interina mientras se busca en el exterior a un nuevo entrenador. ‘Coco’ ya tuvo ese encargo entre abril y mayo del año pasado, cuando le tocó cubrir la salida de Álvaro Gutiérrez.

Carlos Compagnucci no seguirá como DT de Universitario de Deportes (Foto: Universitario de Deportes)

Estamos analizando opciones para DT y tendremos novedades en los próximos días. Es probable que sea extranjero. Podría llegar antes de la Sudamericana”, explicó en RPP el director deportivo Manuel Barreto. Es decir, en los próximos días se deben tener novedades.

Y serán duras pruebas para los cremas en los siguientes días. Este domingo se enfrentan a Melgar por la Liga 1 y el próximo 8 de marzo deben enfrentar en el Monumental a Cienciano por la primera ronda de la Copa Sudamericana en cruce a partido único. El ganador avanza hacia la fase de grupos, logro que significa llenar sus arcas con 900 mil dólares, además de los premios por partido ganado que puedan alcanzar.

Así, Universitario no solo tiene exigencias deportivas, también económicas ya que es conocido que no pasa sus mejores momentos en este ámbito, mientras que aún no empieza a pagar su deuda concursal.

Lamentos En un partido que tuvo de todo, Alianza Lima venció por 2-1 a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Esta es la segunda caída al hilo para los ‘cremas’.

POR EL TÉCNICO NÚMERO 30

Los cambios de técnicos a lo largo de los últimos años explican el mal andar del cuadro crema. Su último título fue en el 2013 y lo más cerca que ha estado es la final que disputó en el 2020 ante Sporting Cristal. Luego, ha padecido para luchar por el título.

En números, Coco Araujo será el entrenador número 29, entre oficiales e interinos, que tenga Universitario desde que Comizzo sacó campeón al cuadro crema en el 2019. En nombres, 14 hombres han vestido el buzo sin poder aliviar la sequía.

Desde el 2013 que Comizzo dirigió toda la temporada, solo en el 2016 Universitario tuvo un año donde no cambió de entrenador, aunque como se recuerda en esos meses Roberto Chale no siempre estuvo en el banco debido a problemas de salud. El Puma Carranza y Paolo Maldonado fueron quienes asumieron el encargo. Esa temporada ganaron el Apertura y terminaron en el tercer lugar del Descentralizado.

Luego, en todos los demás años ningún técnico que empezó la temporada la acabó. Carlos Compagnucci es de los que menos duró al inicio de un año, apenas dos meses. El mismo tiempo tuvo Álvaro Gutiérrez el año pasado (febrero y marzo) luego de reemplazar a Gregorio Pérez y el interino Manuel Barreto.

Así, si a nivel dirigencial la U sufrió muchos cambios de administraciones hasta la llegada de Jean Ferrari, en el primer equipo se repitió la situación y se sigue dando. Ahora le toca buscar un nuevo entrenador y tienen poco y nada de margen para equivocarse.

