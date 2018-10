Por: Kenyi Peña Andrade



Cuando salió campeón nacional en el 2009, levantó la copa como capitán. El gol que anotó en la remontada ante Atlético Minero en el 2008 lo gritó a todo pulmón. Son solo un par de los buenos momentos que unen a Carlos Galván con la ‘U’. Y ahora el ‘Negro’ analiza al equipo, pero ya no como el rudo defensor que era, sino bajo la mirada de técnico.



— ¿Schuler y Benincasa defienden tan mal como se dice?



Son zagueros de experiencia y pasa por un tema de confianza. Sé lo que es pasar por esto. En el 2011 nos quitaron puntos y nos salvamos en las últimas fechas.



— ¿Por qué Raúl Fernández no recuperó el nivel del 2009?



Volver a agarrar el ritmo después de la lesión que tuvo en la rodilla te cuesta. Uno quiere ver al Raúl de las tapadas espectaculares. En ese año, Raúl era figura porque entonces la defensa tampoco anduvo bien. Pero este año no ha sido figura, tan mal no se está defendiendo.



— ¿En lo que resta del torneo debe tapar Fernández o Patrick Zubzuck?



Las finales que se vienen se sacan con hombres. Y Raúl debe tapar porque tiene experiencia de haber jugado partidos muy complicados.



— ¿Cómo analizas la evolución de Brayan Velarde?



Es un jugador con mucha proyección y tiene futuro. Igual no es bueno darle toda la responsabilidad.



— ¿Por qué la ‘U’ no ha podido mostrar una idea de juego?



Por la geografía se tiene que cambiar el sistema. La ‘U’ juega 4-3-3 en todas las canchas y quizá eso es arriesgar mucho. La única idea ahorita es que no le hagan goles.



— ¿Por qué el equipo no mantiene la intensidad los 90 minutos?



Hay que regular la intensidad: ser agresivo los primeros 15, luego bajar el ritmo y después presionar de nuevo.



— ¿Cómo fue convivir con el fantasma del descenso en el 2011?



Yo creo que no tienes que entrar a la cancha pensando en eso. Hay que hablar mucho en el vestuario y pelear cada pelota a muerte.



— ¿Cuándo dirigirás Universitario?



Yo respeto al profesor Nicolás Córdova y hay que apoyarlo. Si existe la posibilidad llegará en el futuro. Tiempo al tiempo.