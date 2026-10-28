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Resumen

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El volante ecuatoriano llegó a Lima de encubierto, firmó contrato con Universitario y será presentado al final del Clausura. | Foto: AFP
El volante ecuatoriano llegó a Lima de encubierto, firmó contrato con Universitario y será presentado al final del Clausura. | Foto: AFP
Por Jasson Curi Chang

Las conversaciones al inicio fueron por teléfono. Llamadas cada semana en la que se habló de los objetivos del club y el futbolista. Luego, conversaron por zoom, en esa cercanía de la videollamada ejecutiva que termina siendo una charla más cordial. Y luego, llegó la visita secreta al Perú antes de estampar la firma. Era finales del 2022. Rodrigo Ureña salía de Colombia y aceptaba las condiciones de la administración de Universitario de Deportes para convertirse en el primer fichaje internacional para el 2023. Quizás, la decisión que comenzó a tejer las redes del tricampeonato.

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