En paralelo, cuatro años después, la historia entre Carlos Gruezo parece tener los mismos tintes, aunque con filtraciones. El ecuatoriano, pudo saber El Comercio, entró en el radar de la ‘U’ hace un mes. Se iniciaron conversaciones entre el club, a través de Antonio García Pye, y el representante del volante, y cuando una delegación de Universitario pisó Quito acompañando al equipo femenino en la Copa Libertadores se concretó el primer encuentro.

Carlos Gruezo se sentó con el administrador Franco Velazco y el gerente deportivo Antonio García Pye. La ‘U’ mostró el interés real por ficharlo, sugerencia directa del técnico Fabián Bustos, y el futbolista y su representante vieron con buenos ojos la oferta que se le presentó.

Lo que vino después fue la visita de Gruezo y su representante al Perú. Tras dos meses sin actividad deportiva, el volante llegó el último fin de semana a Lima acompañado por su representante. También lo acompañó el anonimato entre Migraciones, el hotel y el Estadio Monumental.

Universitario. Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec

El último sábado por la noche, el mediocampista que hasta agosto pasado jugó en el Santos Laguna de México, estuvo presente junto a Franco Velazco en el palco presidencial del Estadio Monumental. Desde su ubicación, sucedieron dos momentos. El primero, se anunció a través de las cámaras de L1MAX que tenía todo cerrado con la ‘U’, y el segundo, vio en persona el 3-0 del equipo crema sobre Juan Pablo II por el Clausura.

Firma y presentación

El lunes pasado a primera hora, Universitario de Deportes y Carlos Gruezo sellaron el acuerdo que unirá al futbolista ecuatoriano por dos años con el club peruano. En el mismo, según objetivos logrados, puede extenderse a un año más.

¿Desde cuándo comienza a contar el contrato? La ‘U’ recién podrá inscribirlo en enero del 2027 cuando se abra al libro de pases de la Liga 1. Sin embargo, su presentación -pudo saber El Comercio- recién se realizará al finalizar el torneo peruano de este año.

La premura por la firma del contrato entre el ecuatoriano y la ‘U’ se debe al interés de otros clubes por ficharlo. Al ser jugador libre, Gruezo podía firmar en cualquier momento con el club que mejor oferta le realice.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Ecuador - Estadio Nacional, Lima, Peru - February 1, 2022 Peru's Yoshimar Yotun in action with Ecuador's Carlos Gruezo REUTERS/Pilar Olivares / PILAR OLIVARES

El presente de Gruezo

Con el Santos Laguna de México, Gruezo jugó un total de 16 partidos en el 2026. Hasta mitad de año, disputó 12 encuentros en el Clausura MX, y en el siguiente semestre solo cuatro duelos más: dos por el Apertura MX y dos más por la Leagues Cup.

Justamente, por la Leagues Cup disputó sus últimos minutos con la camiseta del Santos Laguna. Fue ante el Philadelphia Unión el pasado 13 de agosto en la victoria 2-0. Jugó 25′ en total.

Según reporta ESPN México, el volante y el club azteca decidieron rescindir el contrato por mutuo acuerdo. Se habló, también, que el ecuatoriano perdió protagonismo dentro del plantel por bajo rendimiento.

Hasta que entre en actividad con la ‘U’ a inicios del 2027, Gruezo al menos habrá estado sin jugar un partido oficial por 6 meses.

Ecuador no podrá contar con Carlos Gruezo para el partido ante Perú por coronavirus. (Foto: Agencias)

El volante de 31 años, sin embargo, tiene buenos antecedentes en su carrera. Fue dos veces mundialista con Ecuador en 2014 y 2022. Jugó 65 partidos con su selección y anotó 1 gol. Su última convocatoria data de noviembre del 2024 por Eliminatorias.

Además, Gruezo llega con los galones de haber jugado en la Bundesliga por el Augsburgo y Stuttgart, también en la MLS por FC Dallas y San Jose Earthquakes, así como Barcelona SC y LDU de Quito en sus país. Juega de pivote, marcó 14 goles y dio 18 asistencias en su carrera, que cuenta con 416 partidos en clubes.

Con el arribo de Gruezo, Universitario pone sobre la mesa qué pasará con Juan Manuel Requena, fichaje que tiene contrato hasta finales del 2028 con la ‘U’. Y por otro lado, desestimaría la posible vuelta de Rodrigo Ureña al club para el 2027.

La ‘U’ se juega la vida por ganar el tetracampeonato, pero ya piensa en el 2027.

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