Resumen

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Cremas resignaron el quinto empate en el Monumental en el Clausura tras el 2-2 contra CD Moquegua, que salió de la zona de descenso. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Cremas resignaron el quinto empate en el Monumental en el Clausura tras el 2-2 contra CD Moquegua, que salió de la zona de descenso. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Jasson Curi Chang

Es mínima, minúscula, pequeñísima, pero existe. Universitario se echó la soga al cuello en el Clausura, pero aún le queda una chance para ganar el torneo corto. Cinco empates de local en el Clausura condenaron a una ‘U’ que casi no depende de sí mismo para celebrar. Por Ate pasaron Cristal, Comerciantes Unidos, Melgar, Sport Boys y, finalmente, el 2-2 de anoche ante CD Moquegua que fue la gota que derramó el vaso de la paciencia del hincha que se fue pifiando al equipo de Bustos.

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