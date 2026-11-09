Es mínima, minúscula, pequeñísima, pero existe. Universitario se echó la soga al cuello en el Clausura, pero aún le queda una chance para ganar el torneo corto. Cinco empates de local en el Clausura condenaron a una ‘U’ que casi no depende de sí mismo para celebrar. Por Ate pasaron Cristal, Comerciantes Unidos, Melgar, Sport Boys y, finalmente, el 2-2 de anoche ante CD Moquegua que fue la gota que derramó el vaso de la paciencia del hincha que se fue pifiando al equipo de Bustos.

Eso sí, el empate le alcanzó para quedarse con el segundo puesto del Acumulado con 61 puntos, y por lo tanto, aseguró su lugar en una posible semifinal de los Playoffs 2026. “No me quejo, así es el reglamento, hoy tenemos asegurada una semifinal, sino se gana el Clausura, lo único importante es ser campeón nacional”, dijo Bustos en conferencia de prensa.

La U salió al campo como un tren dispuesto a ganar y golear, lo de gustar quedó de lado cuando se llenó de ansiedad y no pudo romper la muralla que puso Moquegua delante del área en el primer tiempo. Planteamiento ideal de Pepe Soto frente al plan de Bustos que era el mismo: intensidad por tierra, centros por aire, presión en todas las líneas. Le funcionó a medias porque no su equipo no lo acompañó la efectividad.

Universitario buscó por todos los medios, pero errores defensivos le costaron el triunfo. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Así fue el conteo de la U en los primeros 45′. Diez disparos totales, tres al arco y un gol. El 1-0 llegó por la única vía que los cremas han recuperado desde la vuelta de Bustos: la pelota parada. Córner de Concha, cortina de Valera y Riveros cabeceó suelto dentro del área a los 36′

Si había alguna señal de que el cuadro crema podía pasar por encima al cuadro moqueguano, esto se cayó de golpe cuando a los 43′ Lojas cazó un mal rechazo de Fara y anotó el 1-1. Al cuadro merengue le han marcado de local en 6 de 8 partidos en el presente Clausura. El problema no es quién se ubica en el arco (ayer tapó Vargas) sino la floja defensa que ha tenido el equipo en todo el año: 39 goles en contra.

Equipo sin piernas

En 8 días la U jugó tres partidos. Y ahí podría estar el primer indicio de por qué se le notó falto de energías. Venía de vencer a Grau (3-1) y contra Boys luchó para empatar hasta el final a mitad de semana (2-2).

Contra Moquegua faltó el espíritu ganador del equipo. Inga se volvió a lesionar y fue cambiado en el entretiempo por un Reyna que no da soluciones desde la banda izquierda.

En el otro lado, Polo tampoco destacó. Y cuando la U intentó con Concha y Flores, la única idea fue tirarle centros dentro del área a Lapadula y Valera, quienes fueron controlados por Juan Diego Lojas y el paraguayo Cristian Enciso.

Aún así, el equipo crema se puso 2-1 con gol de Lapadula desde el punto de penal a los 59′. El ‘Bambino’ llegó a su noveno gol en el Clausura, donde también suma 4 asistencias en 16 partidos.

Sin embargo, Moquegua no bajó los brazos. En su intento de salvarse de la baja metió a la U en su área como pudo. Pelotazos, disparos de larga distancia y la velocidad de sus atacantes Lastre y Collazos.

El 2-2, finalmente, llegó también por la vía penal. Angulo, a quien Murrugarra le metió un patadón mientras rechazaba el balón dentro del área, hizo justicia para la visita, que con el empate sumó 30 puntos y salió de la zona de descenso.

Universitario buscó por todos los medios, pero errores defensivos le costaron el triunfo. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

El milagro

La U irá por el milagro a Huancayo. También con la mochila de ser un equipo acondicionado a sufrir hasta el último minuto. La tabla del Clausura amanece hoy con Sport Huancayo como líder con 34 puntos y una diferencia de goles de +9. Detrás vienen Cristal con 32 puntos y +17 de diferencia de goles, y la ‘U’ con 32 y +11.

El único escenario posible que le conviene a la ‘U’ dentro de 14 días en Huancayo es ganar de visita en la ciudad incontrastable para sumar 35 puntos. Sin embargo, este triunfo está condicionado a que Cristal, que recibe en la última fecha a Cienciano, empate o pierda en Lima.

Si Cristal consigue el triunfo, entonces, entrará a tallar la diferencia de goles y ahí el equipo crema está en clara desventaja sobre los celestes. Si los rimenses ganan el Clausura jugarán la semifinal de la Liga 1 2026 contra la ‘U’.

Es decir, el resultado que consiga la ‘U’ en la última fecha podrá definir al campeón del Clausura. Ya que un empate entre cremas y huancaínos, que sumaría 35 puntos, también podría ser aprovechado por Cristal si gana y aumenta su diferencia de goles.

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