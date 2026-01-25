Universitario de Deportes venció 3-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema 2026′, este sábado 24 de enero de 2026. Sin embargo, se jugó un segundo amistoso el domingo 25.

Se jugaron dos tiempos de 25 minutos y el conjunto chileno se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Juan Martín Lucero.

¿Cómo quedó el partido por la Noche Crema?

Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José Rivera fueron los encargados de sellar la victoria ante el conjunto chileno.

Con esto, la ‘U’ queda más que lista para asumir la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 ante ADT el próximo domingo 1 de febrero.