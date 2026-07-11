José Rivera fue la gran figura de Universitario de Deportes en la victoria por 2-0 sobre Millonarios de Colombia. El delantero crema firmó un doblete que desató la ilusión de la hinchada crema en el Estadio Monumental y dejó buenas sensaciones al equipo que se prepara para el inicio del Torneo Clausura.

El primer tanto llegó tras una gran acción colectiva. Jesús Castillo envió un preciso pase largo que encontró al ‘Tunche’ dentro del área. El atacante controló con categoría, dejó correr el balón y definió con calidad para abrir el marcador, desatando la ovación de los miles de aficionados presentes en Ate.

Cuando el encuentro llegaba a su recta final, Rivera volvió a aparecer para sentenciar el compromiso. Héctor Fertoli desbordó por la banda y envió un centro rasante que el delantero solo tuvo que empujar al fondo del arco para sellar el 2-0 y confirmar su gran actuación.

Tras el encuentro, Universitario compartió en sus redes sociales las dos anotaciones del delantero nacional, resaltando la calidad de sus definiciones. Las imágenes rápidamente se viralizaron entre los hinchas, que celebraron el gran momento futbolístico del atacante crema.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Héctor Cúper cerró su preparación con una actuación convincente y con un ‘Tunche’ Rivera encendido. El doblete no solo fortalece la confianza del plantel, sino que también alimenta la expectativa de la afición de cara al inicio del Torneo Clausura.

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