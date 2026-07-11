Universitario celebra: así fueron los goles del ‘Tunche’ Rivera para el triunfo ante Millonarios. (Foto: GEC)
Universitario celebra: así fueron los goles del ‘Tunche’ Rivera para el triunfo ante Millonarios. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

José Rivera fue la gran figura de Universitario de Deportes en la victoria por 2-0 sobre Millonarios de Colombia. El delantero crema firmó un doblete que desató la ilusión de la hinchada crema en el Estadio Monumental y dejó buenas sensaciones al equipo que se prepara para el inicio del Torneo Clausura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.