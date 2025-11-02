En cualquier rincón del Perú siempre habrá un hincha de Universitario y eso lo sabe bien César Inga. El futbolista crema viajó a su natal Chimbote para reencontrarse con sus seres queridos y fue recibido con tremenda sorpresa por sus amigos del barrio.

En medio de banderolas de la U, cáncitos y aplausos, César Inga llegó a su barrio en Miraflores Alto de Chimbote para reunirse con sus familiares. Allí ya se había armado la fiesta como agradecimiento por coronarse tricampeón con los cremas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

NADA COMO VOLVER DONDE TODO EMPEZÓ 🙌🏻🏆

Así recibieron a César Inga en su barrio Miraflores Alto - Chimbote.

El campeón volvió a casa… y su gente lo hizo sentir más grande que nunca. pic.twitter.com/y6uK5E85Vv — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 2, 2025

"Estoy muy feliz y emocionado por este recibimiento. Agradecer a todos los cremas que han venido. Se logró el tricampeonato, que para mí fue mi primer campeonato. Y dale U toda la vida", expresó el polifuncional futbolista de la U.

Para Inga, salir campeón nacional esta temporada representa un logro importante, ya que es su primer título de Primera División como futbolista profesional. Además, el jugador de 23 años ha tenido un año destacado, siendo incluso convocado a la selección peruana.

Asimismo, Inga espera que las cosas sigan marchando bien en Universitario y esperar con tranquilidad dar el salto al exterior. El nacido en Chimbote sabe que todo llegará en su momento y es cuestión de tiempo para que pueda seguir su sueño en el extranjero.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.