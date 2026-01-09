Inga, la guerra de un día por el jugador más exportable de la ‘U’ y el plan de venta: “Mañana puede ser un fenómeno y se va al Real Madrid”

La noche del martes 7 de enero, el técnico de Universitario, Javier Rabanal, dejaba en claro que el futbolista César Inga se quedaba en Ate pese a que el club había recibido una oferta formal por uno de los mejores jugadores del 2025 en el fútbol peruano.

“Se estaba hablando mucho que César Inga de que tiene una oferta, para mí es un jugador fundamental y mi intención es que se quede, que haga un buen año y luego se tiene ofertas, pueda aprovecharlas tras un buen año con nosotros. Reúne todas las características que busco para varias posiciones”, declaró para las cámaras de Canal N.

Al día siguiente su empresario muy temprano por la mañana en un programa de Streaming arremetió con todo.

“Se presentó una propuesta que tuvo un par de idas y vueltas, como toda negociación. Al final Universitario decide no venderlo por un tema deportivo. La ‘U’ es el dueño del pase del jugador y uno no puede hacer nada, pero tampoco se le puede cortar las alas al futbolista. Estas oportunidades no se dan todos los días. Perú no es un país que exporta jugadores en gran cantidad año tras año”, declaró el agente Narciso Algamis a Nada que no Sepa.

“Hay que ser claros y objetivos. En la vida pueden pasar muchas cosas, mañana hay una lesión o un bajón futbolístico, nadie tiene la bola de cristal. También mañana puede ser un fenómeno y se va al Real Madrid, pero hoy esto es lo que hay. En Sudamérica estamos en el final de la tabla y sin nada claro a nivel futbolístico. Hay más para ganar que para perder”, agregó el agente.

Sin embargo, horas más tarde, El Comercio se comunicó con Narciso Algamis, quien en pleno vuelo hacia Brasil para reunirse con sus otros representados habló sobre la ruptura de la negociación entre Universitario de Deportes y Kansas City.

“Yo calculo que la operación no se va a realizar. Universitario de Deportes desea continuar con César para su proyecto deportivo. No lo venden por un tema deportivo”, afirmó en un primer momento.

“Uno nunca sabe que va a pasar mañana. No tengo una bola de cristal para saber como le va a afectar a César esto. Solo te digo que está dolido”, agregó.

Finalmente, se le preguntó como va su relación con Universitario de Deportes y el Director Deportivo Álvaro Barco tras el rechazo de la oferta del club Kansas City de la MLS.

“La relación es muy buena con el club. Esto es parte del fútbol”, sentenció Narciso Algamis a El Comercio.

La cotización de César Inga. (Foto: Transfermarkt)

La respuesta de la ‘U’

“Hay que valorar las cosas porque acá hay dos o tres afectados. Sin duda que el representante tiene una misión de traspasar al jugador, pero hay que valorar el momento”, sostuvo en un primer momento el dirigente de Universitario.

“Entiendo la molestia, pero el momento en que llega la propuesta no es idónea para el club. Tendríamos que salir a buscar y comprar un jugador y el momento ya no encaja. Si eso se daba en diciembre nos daba tiempo y se podía negociar”, respondió el Director Deportivo, Álvaro Barco a la prensa nacional.