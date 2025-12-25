“Chimpunes, piercing y audífonos”; Edison Flores y sus regalos de Navidad: ¿Qué eligió ‘Orejas’ para Valera, Ureña, ‘Canchita’ y Ruidíaz?

La Navidad de 2025 encuentra a Edison Flores en un lugar que le es familiar y, a la vez, excepcional. Familiar porque vuelve a cerrar un año vestido de crema, rodeado de afectos, rutinas y silencios compartidos. Excepcional porque lo hace como tricampeón con Universitario de Deportes, integrante de un equipo que ya no discute su lugar en la historia reciente de la Liga 1. En ese vestuario que aprendió a ganar sin estridencias, Flores es algo más que un futbolista: es un punto de equilibrio, un traductor de emociones, un líder que entiende que los títulos también se sostienen desde lo humano.

El “Orejas” no es de discursos altisonantes ni de gestos impostados. Su liderazgo se manifiesta en lo cotidiano, en la charla breve, en la broma precisa, en la empatía que aparece cuando el otro la necesita. Por eso, pensar en los regalos que le haría a sus compañeros —en Universitario y en la selección peruana— es, en realidad, asomarse a la intimidad de un grupo que se construyó a partir de la confianza. Flores no elige obsequios desde el lujo ni la grandilocuencia, sino desde la observación fina del carácter, los gustos y las pequeñas obsesiones de cada uno.

En este cierre de año, Edison Flores es también el reflejo de un futbolista que ha sabido reinventarse. De aquel extremo eléctrico a este referente sereno que levanta copas y ordena vestuarios. En la ‘U’, su rol trasciende los goles importantes y las asistencias decisivas: es el nexo entre generaciones, el que abraza al joven y dialoga de igual a igual con el capitán. En la selección, mantiene ese mismo registro: el del compañero confiable, el del amigo que entiende cuándo hablar y cuándo simplemente estar.

La Navidad, entonces, aparece como una excusa perfecta para desnudar ese costado suyo que pocas veces se ve en la cancha. Los regalos que imagina para Alex Valera, Jairo Concha, Jorge Fossati, Rodrigo Ureña, Andy Polo, ‘Canchita’ Gonzáles, Aldo Corzo o Raúl Ruidíaz no son solo objetos: son mensajes cifrados. Cada uno encierra una historia compartida, una broma interna, una virtud reconocida o una necesidad intuida.

En tiempos donde el fútbol suele reducirse a números y estadísticas, Edison Flores recuerda —con naturalidad— que los equipos campeones también se explican desde los afectos. Y que, a veces, un buen regalo dice tanto como un gol decisivo.

En el siguiente video de YouTube de “Jugamos Como Nunca #SinFiltro”, Edison se anima a nombrar qué regalaría. Dale click al video.

Regalos navideños en Jugamos Como Nunca #SinFiltro

A Alex Valera: “Lo he empezado a querer demasiado conforme han pasado los años. Es el goleador de nuestro equipo. Yo le regalaría un neceser para que ponga sus cosas de personal”.

A Jairo Concha: “Uy, a Jairo, a Jairito, siempre lo he querido para mi equipo, para la ‘U. Siempre los mejores tienen que estar en la ‘U’. Le regalaría un arete, un piercing. A él le gusta eso, es coqueto, así que le regalaría eso”.

A Jorge Fossati: “Al profe. Al viejo, como le dicen. Ja, ja, ja. El profe tiene todo. El profe está salvado, profe. Le regalaría unos lentes más para su colección. Le gusta leer, le gusta le gusta estar ahí siempre en todos los detalles, ¿no? Le regalaría eso, unos lentes. Tiene buen ojo el profe”.

Edison Flores jugará el próximo año en Universitario de Deportes. (Foto: Lenin Tadeo / GEC) / LENIN TADEO

A Rodrigo Ureña: “A Chile le regalaría. Él colecciona chimpunes, pero chimpunes no de los que salen recién, sino chimpunes antiguos. Esos Nike, unos Nike que a él le gusta. La mejor marca de chimpunes es adidas, pero bueno a él gusta Nike”.

A Andy Andy: “Mi hermano, creo que le encantaría un pase de batalla de Fortnite. Juega solo. No sé por qué juega solo. Se juega con equipo, pero a él le gusta jugar solo. Creo que no se soporta, creo él solo. Reniega, Andy, es renegón”.

A ‘Canchita’ Gonzáles: “Mi hermano, también, Canchita. Le regalaría un sombrero, pero ese sombrero de mexicano, eso. Eso para verano. Eso le regalaría, a él le gusta, le gusta estar ahí también en los detalles así”.

A Aldo Corzo: “A Aldito. Bebito. El capitán bebé. Está enamorado, ha encontrado el amor, está bien. Yo creo que le regalaría una cena romántica, ya que está enamorado después de muchos años. Una cena romántica con su novia”.

A Raúl Ruidíaz: “Raúl es mi amigo. Pucha, tiene todo, también. Carros, casa, todo tiene. Unos audífonos creo que le regalaría. Unos audífonos porque creo que lo critican demás y para que no escuche eso. Igual él tiene una personalidad bien fuerte, así que no la necesitaría, pero bueno, por si acaso, ¿no?”.