Christian Cueva desató su furia contra Jordi Espinoza: “Es vergonzoso; quiere ser el protagonista” | VIDEO

Christian Cueva fue el protagonista en los primeros minutos del partido entre Universitario y Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El volante peruano fue expulsado apenas a los 3′ por un incidente con el árbitro Jordi Espinoza, quien no toleró lo que ‘Aladino’ le dijo y le mostró la tarjeta roja.

Mientras Cueva se iba del campo, habló para las cámaras de L1 MAX y desató su furia contra el juez principal del partido: “Es vergonzoso. Lo único que le dije fue por qué no me cobra el foul allá. Quiere ser el protagonista, no es la primera vez que sucede eso con él”, expresó.

Posteriomente, ‘Aladino’ continuó con los cuestionamientos contra Espinoza y aclaró qué fue exactamente lo que le dijo en cancha. Eso sí, argumentó que el árbitro quiere ser el protagonista de un partido que debió desarrollarse con normalidad.

“Y después nosotros somos los responsables. Le dije: ‘¿va a ser siempre así?’, porque cada vez que uno le pide algo, el árbitro quiere ser protagonista, quiere hacer lo que él quiere. En otro lado no pasa esto", apuntó.

La expulsión de Cueva a los 3′ fue determinante para el resto del juego, pues Juan Pablo II recibió tres goles en el primer tiempo. Con un jugador menos, se le hace difícil poder hacer su fútbol y mantener el equilibrio del partido.

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