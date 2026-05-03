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Christian Cueva desató su furia contra Jordi Espinoza: “Es vergonzoso; quiere ser el protagonista” | VIDEO
Christian Cueva desató su furia contra Jordi Espinoza: “Es vergonzoso; quiere ser el protagonista” | VIDEO
Por Redacción EC

Christian Cueva fue el protagonista en los primeros minutos del partido entre Universitario y Juan Pablo II en Chongoyape, por la fecha 13 del Torneo Apertura. El volante peruano fue expulsado apenas a los 3′ por un incidente con el árbitro Jordi Espinoza, quien no toleró lo que ‘Aladino’ le dijo y le mostró la tarjeta roja.

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