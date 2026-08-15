Piero Quispe respondió a los elogios de Christian Cueva, quien lo había destacado como una de las grandes promesas del fútbol peruano. El volante de Universitario de Deportes agradeció las palabras de ‘Aladino’ y dejó claro que mantiene una gran admiración por el experimentado mediocampista de Sport Boys.

“Estoy agradecido con Cueva siempre. Siempre lo dije, para mí él es mi referente. Sabe que lo quiero mucho y espero que le vaya bien”, expresó Quispe, quien no ocultó su cariño por el futbolista con el que también ha compartido momentos en la selección peruana.

El mediocampista también explicó por qué decidió volver a vestir la camiseta de Universitario, pese a contar con otras opciones en el extranjero. Quispe fue contundente al referirse a su vínculo con el conjunto crema y dejó una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas: “La ‘U’ para mí es mi vida”.

“Es mi referente-Cueva- y sabe que lo quiero mucho. LA ‘U’ PARA MÍ ES MI VIDA”



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Con el respaldo de Cueva y enfocado en la pelea por el Torneo Clausura, Quispe integra la delegación de Universitario que visitará a FC Cajamarca este domingo 16 de agosto, desde las 3:30 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón. El volante buscará ser nuevamente protagonista en el campeonato local.

Para este compromiso, sin embargo, tres jugadores quedaron fuera de la convocatoria por decisión de Cúper: Edison Flores, Bryan Reyna y Jordan Guivin. Así, Quispe aparece entre las opciones para un duelo en el que Universitario buscará sumar tres puntos importantes en su objetivo de pelear por el Torneo Clausura.

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