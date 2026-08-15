“Cueva es mi referente y la U es mi vida”: Piero Quispe viajó y debutaría ante FC Cajamarca. (Foto: Universitario)
“Cueva es mi referente y la U es mi vida”: Piero Quispe viajó y debutaría ante FC Cajamarca. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Piero Quispe respondió a los elogios de Christian Cueva, quien lo había destacado como una de las grandes promesas del fútbol peruano. El volante de Universitario de Deportes agradeció las palabras de ‘Aladino’ y dejó claro que mantiene una gran admiración por el experimentado mediocampista de Sport Boys.

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