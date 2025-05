Juan Pablo II dio la sorpresa en el Estadio Nacional al vencer 2-0 a Universitario de Deportes, en un duelo donde Cristhian Tizón se lució con un doblete. Sin embargo, el resultado no fue lo único que captó la atención: en los minutos finales del partido se vivió un momento de tensión entre los jugadores del cuadro vencedor y el cuerpo técnico crema.

En declaraciones para El Comercio, Christian Flores, volante de Juan Pablo II, relató lo ocurrido con el técnico Jorge Fossati. “Fossati estaba diciendo que así no se juega, que no me haga ‘el vivo’ y todo, pero yo solo me río y le mando un beso. Fue por el partido, no fue ninguna falta de respeto”, explicó.

Flores añadió que el técnico uruguayo le hizo un gesto como si le estuvieran pagando. “Eso me sorprendió. No entendí el mensaje, pero preferí no responder”, comentó.

El jugador también mencionó un altercado con Jean Ferrari, administrador de Universitario: “Ferrari se comportó muy mal. Pensó que yo le había faltado el respeto. Habló feo, pero fue porque perdieron. Yo sé respetar, pero la gente de la ‘U’ me faltó el respeto, pensaron que fingí cuando me cayó el balón”, sostuvo.

Finalmente, el futbolista contó otro episodio con el asistente técnico del club crema: “Me lanza el balón directamente. Yo jamás me comporto de esa manera. Nunca quise generar una falta de respeto. Pero bueno, esto es fútbol. Ahora toca disfrutar con la familia y pensar en lo que viene”, mencionó.

Con esta victoria, Juan Pablo II no solo sumó tres puntos importantes, sino que también dejó una fuerte impresión frente a uno de los equipos más grandes del país que se quiere mantener en la Liga 1.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.