Por Marco Quilca León

La imagen fue elocuente. Apenas sonó el pitazo final, los futbolistas de Universitario caminaron con la mirada perdida sobre el césped del Inca Garcilaso de la Vega. No era únicamente una derrota. Era la sensación de haber sido superados de principio a fin en un escenario donde, hasta hace no mucho, el tricampeón encontraba respuestas cuando otros encontraban excusas. Esta vez, Cusco fue un infierno. Lo fue por el fútbol de un Cienciano intenso, dinámico y convencido de su idea. Y también por una tribuna que convirtió cada recuperación, cada cierre defensivo y cada ataque imperial en un impulso que terminó asfixiando al campeón nacional.

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