Universitario comentó situación de jugadores extranjeros

Universitario de Deportes afrontará el Descentralizado y la Copa Libertadores la próxima temporada. Por tal motivo, el cuadro crema tiene que conformar el mejor plantel pensando en la exigencia de ambas competiciones. Lamentablemente, el equipo merengue solo puede renovar jugadores. Bajo esta condición: Luis Tejada, Alberto Quintero y Arquímedes Figuera están siendo analizados.

Según el gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes Juan Carlos Ortecho, el delantero Luis Tejada tiene un futuro incierto en el club de Ate.

"No hemos hablado directamente con Luis pero sí hemos tenido contacto con su empresario. Dialogamos hace una semana pero lamentablemente las conversaciones se han estancado porque la 'U' no está en la capacidad económica de pagar lo que un delantero como él está requiriendo. No estamos en capacidad de emprender aumentos en caso de jugadores que ya de por sí tenían un salario alto, pensando en el mercado peruano. En este momento, veo muy difícil que siga", declaró Ortecho a 'Capital Deportes'.

Otra son las opciones de Arquímedes Figuera y Alberto Quintero. Los jugadores y la directiva aún están conversando; pero, al parecer, continuarán en Universitario.

"Todavía hay algunos detalles que tienen que cerrarse antes de fin de año pero en este caso, a diferencia del de Tejada, soy bastante optimista. Con relación a Alberto Rodríguez, él ya recibió una oferta muy similar al contrato que tenía. Es cuestión de días para que se vea ese tema, la relación tanto con él como su representante es transparente", comentó Ortecho.

Universitario afrontará la primera fase de la Copa Libertadores 2018 y se enfrentará ante Oriente Petrolero. Su debut será en Santa Cruz el lunes 22 de enero. El duelo de vuelta se realizará en Lima el viernes 26 del mismo mes.